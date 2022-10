Jön a halálos fagy Európában! Meghatározták, mennyire hűlhet ki a lakás, érdemes megfogadni

Hiába az energiaválság és az egyre aggasztóbb drágulás a fűtési piacon, nagyon nem érdemes a meleggel spórolni idén télen – állítják szakértők a Bloomberg cikkében. Van egy bizonyos szint, amelynél semmiképp sem szabad lejjebb engedni otthonunk hőmérsékletét, mert az már az egészségünkre is káros lehet, sőt, hosszú távon halált is okozhat.

A téli időszakban ugyanis jóval többen halnak meg Európában, mint nyáron és nem csak az utcán kihűlők növelik a tragikus statisztikát. Az otthoni hideg sokkal inkább szedi áldozatait, ahol ha fagy nincs is, de elég alacsony a hőmérséklet ahhoz, hogy már káros legyen a szervezetre.

Ezt támasztja alá az is, hogy arányaiban nem is a hidegebb országokban halnak meg leginkább ilyenkor, hanem a mérsékeltebb hőmérsékletű területeken.

Portugáliában például több áldozatot szed a hideg, mint Finnországban, mert utóbbiban sokkal jobban szigeteltek a lakások.

Ez ugyanis kulcsfontosságú, hiszen van egy határ, amelynél bármilyen drága is a fűtés, egyszerűen nem lehet hűvösebb a lakásokban. Ezt a brit szakértők 18 fokban határozták meg. Ennél hűvösebb otthonban tartózkodni huzamosabb távon már rendkívül káros a szervezetre: jelentősen növeli például a magas vérnyomás, a vérrögök és a szívroham kialakulásának kockázatát.

Nem is a hipotermia, azaz a kihűlés, ami a legnagyobb veszély ilyenkor, hanem például némileg meglepő módon a kiszáradás

– mondta a portsmouth-i egyetem professzora, Mike Tipton.

A kiszáradást ugyanis az okozza, hogy a szervezet ilyenkor óvintézkedésként lecsökkenti a véráramlás szintjét a test azon részein, ahol kisebb a zsírréteg, így például a végtagokban. Ez a csökkentés viszont a belső szerveknél vérnövekedéssel jár, így a veséknél is, amelyek nagyobb működési fokozatba kapcsolnak, így sűrű vizelésekre kényszerítik az embert. Ha pedig nincs megfelelő folyadékpótlás, akkor a szervezet könnyen kiszáradhat.

Ezért is fontos, hogy legalább 18 fok megmaradjon a lakásokban éjszakára is, mert ez a minimum hőmérséklet, amelyben a szervezet biztonságosan tud működni alvás közben is.