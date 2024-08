Akkumulátorok: csökkennek az árak, de nem eléggé

Esik az ára, de nem eléggé

A jelentés megállapította, hogy az akkumulátorgyártás globális bővítése érdekében a költségeknek tovább kell csökkenniük a minőség és a technológia veszélyeztetése nélkül. Az energiabiztonság megköveteli az ellátási láncok nagyobb diverzitását is, beleértve az akkumulátorokban használt kritikus ásványi anyagok kitermelését és feldolgozását, továbbá maguknak az akkumulátoroknak a gyártását is. Az országok már most is foglalkoznak ilyen ambiciózus ipari programok támogatásával többek között az Egyesült Államokban, az Európai Unióban és Indiában. A globális akkumulátorgyártás több mint háromszorosára nőtt az elmúlt három évben.

Míg ma Kína gyártja a legtöbb akkumulátort, a jelentés már azt mutatta ki, hogy az ilyen jellegű új beruházások 40 százaléka fejlett gazdaságokban, például az Egyesült Államokban és az Európai Unióban történik.

Ha megépítik az összes, bejelentett akkumulátorgyárat, akkor ezeknek a gazdaságoknak talán már elég kapacitásuk lesz ahhoz, hogy 2030-ig megfelelően haladjanak a nettó nulla kibocsátás felé vezető úton.

A jelentés kitér arra a számos módra, amellyel az akkumulátorok költséghatékonyan támogatják a villamosenergia-biztonságot a tiszta energiára való átállás részeként. Például:

Az energiaszektorban segítenek kisimítani a szél- és a napenergia előállításának változékonyságát;

Az akkumulátoros tárolás enyhítheti a hálózat torlódását magas ellátottság idején;

A technológia megoldást kínál a felesleges megújuló villamos energia felfogására és tárolására, amely egyébként elveszne;

Rendkívüli műszaki szolgáltatásokat nyújt a hálózatnak, például feszültség- és frekvenciaszabályozást, amelyek segíthetik a rendszerüzemeltetőket;

Az akkumulátorok javíthatják azoknak az áramhoz való hozzáférését, akikhez eddig nem jutott el a vezetékes áram.

Annak érdekében, hogy 2030-ra elérjék az egyetemes energiahozzáférést világszerte, 400 millió embernek segítenek a feltörekvő és fejlődő gazdaságokban, hogy hozzájussanak az elektromos áramhoz olyan decentralizált megoldások révén, mint a háztartási napelemes rendszerek és az akkumulátoros minihálózatok.