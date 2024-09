Az Európai Bizottság szerint nem kell már orosz gáz Európának

Az Európai Unió teljes mértékben elkötelezett az orosz gáz fokozatos kivonása mellett, ez ugyanis megtehető anélkül, hogy kihívást jelentene Európa energiaellátásának biztonságára – jelentette ki az energiaügyekért felelős uniós biztos az energiaunió helyzetéről szóló 2024-es jelentés szerdai bemutatásán.

Európai Bizottság: az orosz gáz kivonása nem jelent kihívást Európa energiaellátásának biztonságára / Fotó: Shutterstock

Brüsszeli sajtótájékoztatóján Kadri Simson közölte, az Európai Unió a tagállamokkal közösen az Ukrajnán keresztül érkező, Oroszországból származó gáz tranzitjára vonatkozó megállapodások lezárására törekszik, szavai szerint ugyanis az EU képes létezni anélkül, hogy gázellátása az ukrán tranzitútról származna.

Együtt sikerül véget vetnünk az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való több évtizedes függőségnek. Amíg korábban évente 150 milliárd köbméter gázt importáltunk Oroszországból, ma már kevesebb mint 50-et

– közölte az uniós biztos.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Ukrajna idén jelezte:

nem tervezi az orosz gáz Európába irányuló tranzitjáról szóló szerződés meghosszabbítását.

A felek között zajlanak a tárgyalások, de a szerződést valószínűleg nem újítják meg a decemberi lejárat előtt. Európa energiapiacának ez még nagyobb bizonytalanságot jelentene, miközben Ukrajna elveszíti az energia-infrastruktúrája fenntartását segítő forrásokat, valamint a nyugati szövetségeseknek megfizethető energiát biztosító, régóta fenntartott stratégiai pozícióját.

A vezetékek a háború előtt kulcsfontosságú szerepet játszottak Oroszország, Ukrajna és Európa összekapcsolásában, azonban az Ukrajnán keresztül érkező orosz gáz napjainkban a kontinens ellátásának kevesebb mint 5 százalékát teszi ki. Ez még mindig elég ahhoz, hogy hatással legyen az energiabiztonságra.

Most fennáll a veszély, hogy Ukrajna még az év vége előtt megszünteti azt a lehetőséget, hogy az orosz gáz továbbítására használják a gázhálózatát. A szállítás korai leállítása jelentős csapás lesz az orosz gázmonopóliumnak és számos európai országnak is, elsősorban Szlovákiának és Magyarországnak. Más európai országok is nehéz helyzetbe kerülnek, különösen a Cseh Köztársaság, Ausztria, sőt Olaszország is.