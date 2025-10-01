Deviza
Figyelmeztet a szakértő: brutális túlkínálat és áresés jöhet az olajpiacon

Növeli a bizonytalanságot az amerikai kormányzati leállás. Az olaj ára az előrejelzések szerint jelentősen csökkenhet még jövőre is.
M. Cs.
2025.10.01, 09:49
Frissítve: 2025.10.01, 09:57

Az olaj ára hordónként 60 dollár alá is visszaeshet a következő negyedévekben a „durva túlkínálat” miatt, figyelmeztetett friss előrejelzésében a Macquarie Group ausztrál multinacionális befektetési banki és pénzügyi szolgáltató csoport. Az olaj ára szerdán megállapodott kétnapos esés után, a befektetők mérlegelik, hogy milyen hatása lesz az OPEC+ kitermelés-növelésének és az amerikai kormányzati leállásnak a keresletre.

olaj
Az amerikai kormányzati leállás hatással lesz az olaj iránti keresletre / Fotó: NurPhoto via AFP

A Reuters tudósítása szerint a Brent ára a határidős jegyzésekben szerdán 28 centtel, hordónként 66,31 dollárra, az Egyesült Államokban irányadó West Texas Intermediate-é (WTI) pedig 26 centtel, 62,63 dollárra emelkedett. (Egy amerikai dollár 331,1 forint.) Hétfőn mindkettő több mint 3, kedden 1,5 százalékkal lett olcsóbb, de a Brent az idén már összesen 11 százalékot veszített.

A gyengeség nagyrészt a kínálati oldalon bekövetkezett fejleményekből fakad,

mivel Olajexportáló Országok Szervezete és szövetségesei, az úgynevezett OPEC+ fokozatosan tovább bővíti korábban visszavágott termelését, így a vártnál gyorsabban térhetnek vissza a hordók a világpiacra.

Kiszivárgott információk szerint a szövetség a vasárnapi ülésen arról dönthet, hogy novemberben akár az októberi háromszorosával, napi félmillió hordóval növeli az olajtermelést, mivel Szaúd-Arábia vissza akarja szerezni piaci részesedését. Valószínűbb azonban a 274–411 ezer hordós napi emelés. A csoport nyolc tagja adja a világ olajtermelésének körülbelül felét.

Sötét felhők gyülekeznek az olajpiac felett

Egyre sokasodnak azonban a túltermelés és a csökkenő kereslet miatti aggodalmak. Az Egyesült Államok messze a legnagyobb olajfogyasztó a világon 20,27 százalékkal. A világ legnagyobb gazdasága az amerikai energiainformációs hivatal (Energy Information Administration – EIA) adatai szerint tavaly napi húszmillió hordó olajat fogyasztott, a második Kína 15 milliót.

Az amerikai olajtartalék ugyan a múlt héten 3,67 millió hordóval csökkent, 

  • az üzemanyag-tartalék azonban 1,3 millió, 
  • a desztillátumoké pedig 3 millió hordóval 

nőtt az előző hét naphoz képest.

Oil,Business.,Engineer,Next,To,An,Oil,Rig.,Oil,Production olajpiac
Durva túltermelés fenyeget / Fotó: Makszim Ibragimov / Shutterstock (illusztráció)

Szerdán hajnalban azonban finanszírozás hiányában leállt az amerikai kormányzat. Ez már a 15. alkalommal történt meg 1981 óta, de a korábbiknál súlyosabb következményekkel járhat, hatással lehet a gazdasági aktivitásra és az üzemanyag-keresletre, mivel 750 ezer szövetségi alkalmazottat küldtek fizetés nélküli kényszerszabadságra.

Tartósan csökkenhet az olaj ára

A sokasodó problémák miatt prognosztizál a Macquarie Group jelentős áresést az olajpiacon. 

Alapvetően továbbra is pesszimisták vagyunk az energiaiparral kapcsolatban

– állapították meg az elemzői nyersanyagok széles körére vonatkozó negyedéves előrejelzésükben, amelyet a Bloomberg ismertetett.

A túlkínálat szerintük még 2026 első negyedévében is érezhető lesz, és nem csupán az OPEC+, hanem a csoporton kívüli országok kőolajkínálatának növekedése miatt is.

Ez pedig áreséssel jár: előrejelzésük szerint a Brent átlagára a korábban jelzett hordónkénti 66 dollár helyett 57 körül alakul 2026 első és 59 körül a második negyedévében, míg a WTI-é a 60 helyett 57 körül egész jövő évben.

 

