“Új” Beatles dal jelenik meg csütörtökön

Az új, és egyben utolsó “Now and Then” című Beatles- dal, a múlt újjáélesztése a 21. századi technológia segítségével. A félkész dalt, amit még John Lennon demóként vett fel zongora kíséretével a hetvenes években, mesterséges intelligencia segítségével fejezték be.

Fotó: GettyImages

A házi felvételt az utolsó Beatles-dalként tartják számon, mert ez az utolsó olyan felvétel, amelyen az együttes mind a négy tagja szerepel.

Úgy tűnik, a régi legendás zenekarok megtalálják a módját, hogyan kerüljék meg az időt. A Beatles nagy riválisa, a Rolling Stones is 18 év után nemrég új dalokat tartalmazó stúdióalbumot adott ki, “Hackney Diamonds” címmel, és a kritikusok és rajongók szerint is, a zenekar csúcskorszakát idézi. Az album külön érdekessége, hogy Paul McCartney is játszik az album egyik dalában.

A Beatles cége, az Apple Corps az eredetileg a hatvan- és hetvenes években kiadott, és most felújított felvételekkel gondoskodik a legendás zenekar életben tartásáról. McCartney és Starr, a Beatles még két élő tagja, a mesterséges intelligenciát hívták segítségül a “Now and Then” című dal befejezéséhez.

Digitális eljárással porolták le Lennon házi szalagon őrzött énekhangját és zongorajátékát,

és a kilencvenes években stúdióban felvett George Harrison elektromos és akusztikus gitárjátékával, Ringó új dobszólamával és Paul gitárszólójával egészítették ki.

Fotó: Paul Ellis / AFP

McCartney, tavaly egy interjúban már beszélt arról, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásával egy “új” Beatles felvételen dolgozik. Mindezt nem sokkal később, amikor a generatív mesterséges intelligencia, mint új technológia, berobbant a köztudatba. Úgy tűnik azonban, hogy a technológiának és a rajongói fantáziának semmi nem szabhat határt, és amely együtt olyan furcsa világot is teremthet, ahol például a Beatles adja elő a Queen zenekar híres dalát, a Bohemian Rhapsody-t.

Az elkötelezett Beatles -rajongók, akik megdöbbenve McCartney kijelentésétől, hogy mesterséges intelligenciát használtak a dal befejezéséhez, eközben arról is beszélnek, hogy Paul McCartney hangját digitálisan fiatalították az új dalban. McCartney azonban cáfolta a pletykákat, és azt mondta, hogy erről szó sincs, semmit nem hoztak létre szintetikusan a dalban, csak a már meglévő hanganyag felújításáról van szó.

A Beatles feltámasztása már korábban is szóba került, a kilencvenes években jelent meg a “Real Love” és a “Free As A Bird” című dalokat tartalmazó “Anthology” válogatáslemez, amikor a “Now and Then” című dalt is tervezték befejezni. George Harrison azonban Lennon demójának feltámasztását határozottan rossz ötletnek tartotta. McCartney viszont azóta sem tett le róla, és fontosnak tartotta, mert a szövegében Lennon a barátairól ír, és mind a négyen közreműködnek benne.

A “ Now and Then” november elején jelenik meg, és a kislemez B-oldalán a “Love Me Do” című dal lesz hallható.

Az Apple Corps és a Universal Capitol Records analóg hangkazettán és bakelit lemezen, korlátozott számban kiadott “utolsó Beatles- dal" marketingüzenete az eredetiség és hitelesség, ami nem mesterséges. Egy “régi -új” dal is képes lehet a slágerlisták tetejére kerülni.