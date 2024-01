Catfishing: Így vehetjük észre az internetes csalást, főként a randioldalak felhasználói és a facebookosok vannak veszélyben

Talán kevesen halottak az úgynevezett catfishingről, mégis sokan áldozatául eshettek már egy ilyen internetes csalásnak. Ez egy angol kifejezés, amit akkor használnak, ha valaki hamis személyazonosságot vesz fel, például hamis profilt készít az interneten azért, hogy zaklasson vagy becsapjon másokat. Igaz, vannak jószándékú emberek is álprofilokkal az online térben, például azért, hogy a valós élet korlátai nélkül alakíthassanak ki kapcsolatokat.

Az internetes csalások a közösségi médiában és a randioldalakon nagyon elterjedtek.

Fotó: Shutterstock

A catfishing, azaz magyarul a harcsázás kifejezés egy mítoszból ered. Eszerint régen az alaszkai élő tőkehalat harcsával együtt szállították, mivel így az előbbi aktívabb és frissebb maradt, mintha egyedül tartották volna azt a tartályban. A csalók világában ez azt jelenti, hogy

a szélhámos úgy tesz, mintha jó szándékú lenne az áldozatával, közben pedig belsőséges információkat szerez meg róla, hogy aztán lopjon tőle, megzsarolja vagy lelkileg megnyomorítsa.

A természetéből adódóan a csalók a catfishinget leginkább a közösségi és randioldalakon használják.

Kik állnak a catfishing-féle internetes csalás mögött?

Egyes, a való életben boldogtalan emberek sokszor az online térben, hamis álca mögött találják meg a boldogságot. Például megtehetnek olyan dolgokat, amelyeket a személyazonosság felvállalásával már nem mernek. Az álprofil mögött rejtőzködőnek ilyen lehet egy szerelmi háromszög fenntartása vagy a saját szexuális preferenciájának feltérképezése. Az álca célja azonban olyan bűncselekmény elkövetése is lehet, mint zaklatás, zsarolás, lelki kínzás vagy pénzügyi haszonszerzés.

Többnyire vallásos, magasabb iskolai végzettségű férfiak az internetes csalások elkövetői.

Fotó: Shutterstock

Egy 2022-es és egy 2023-as tanulmány meglepő tényekre világított rá a csalók kilétével kapcsolatosan. Úgy találták, hogy az álcát használók nagy valószínűséggel iskolázott férfiak, míg a bűncselekményeket elkövetők nagyobb része vallásos.

Személyiségjegyeket tekintve pedig leginkább szadisták, pszichopaták és narcisztikus emberek bújnak hamis álca mögé.

Habár a jelenség főképp a felnőttek között figyelhető meg, egyre több tinédzser is áldozatául esik.

Hogyan ismerjük fel a catfishinget?

A rossz szándékú csalók a semmiből érkeznek, ám rögtön szoros és gyakori kapcsolattartást kezdeményeznek a leendő áldozatukkal. A bizalom elérése érdekében sokat bókolnak, romantikus csalás esetében pedig rövid idő elteltével szerelmet vallanak, ámde mindig találnak kibúvót a személyes találkozás elől.

A csaló álprofil mögé bújva éri el, hogy az áldozata önként átadja a banki adatait.

Fotó: Shutterstock

A csaló közösségi média profilján általában kevés az ismerős és bejegyzés, valamint az internetes kereső sem talál sok adatot róla. A rejtőzködő a megosztott képeit vagy mástól lopta, vagy pedig mesterséges intelligenciával készítette. További árulkodó jel lehet az ilyen személy történeteinek ellentmondásossága, mint például, hogy különböző alkalmakkor mást nevez meg iskolájának vagy lakhelyének – írja a CNN összefoglaló cikkében.

A szög hamar kibújik a zsákból, a csaló – megható történettel alátámasztva –

nem sokkal a kapcsolatfelvétel után már kisebb-nagyobb összeget vagy ajándékot kér, esetleg intim fotókat, amelyekkel később zsarolhat.

A romantikus csalás kiterjedt formája az úgynevezett "nigériai csalás", amely Magyarországon is elterjedtté vált. A Magyar Nemzeti Bank erre és más internetes csalásokról is részletes tájékoztatást ad, ezekről a Világgazdaság is beszámolt

Nehéz az igazságszolgáltatás dolga

Az online csalás elleni küzdelem fő kihívása a joghatóság kérdése, mivel a kiberbűnözők nem ismernek országhatárokat. Ráadásul a virtuális magánhálózatok (VPN), és az anonim kommunikációs módszerek rendkívül megnehezítik a személyazonosság és a tartózkodási hely meghatározását.

Tehát gyanú esetén érdemes leellenőrizni a Casanovát vagy az idegenből lett hirtelen barátot és megelőzni a bajt. Például elővehetjük a Google képkereső szolgáltatását, amely megmutatja, hogy az adott fotó hol jelent meg az interneten, továbbá olyan alkalmazást is használhatunk, amely kiszűri, ha a képet mesterséges intelligencia készítette.

Ha valaki úgy érzi, hogy internetes csalás áldozata lett, forduljon azonnal a bankjához és a rendőrséghez, valamint az adott honlap üzemeltetőjének is jelentse be az álprofilt, amellyel a csaló felkereste.