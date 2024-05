Pár éve a streamingplatformok még azzal az ígérettel csábították az előfizetőket, hogy a pénzükért cserébe hirdetések és reklámok nélkül élvezhetik a végtelennek tűnő filmes és sorozatos könyvtárakat. A kora streamingkampányok (mint például, amikor a Netflix elterjedt) azt terjesztették, hogy a regisztrációval és az akkor még nevetséges előfizetési árakkal maguk mögött hagyhatják az idegesítő reklámok világát. Tíz évvel később ez már csak álomnak tűnik: az előfizetések drágultak, a reklámok pedig megtalálták útjukat a streaming világába is.

Leáldozóban lehet a reklámmentes streaming kora / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Netflix elindította a streamingőrületet, melyet sorra követett

az HBO Go (most már Max),

az Amazon Prime Video,

a Disney+,

a SkyShowtime,

az Apple TV+

és még sokan mások, a reklámmentesség viszont nem tartott sokáig. A Netflix még 2022-ben jelentette be a reklámokkal teletűzdelt előfizetését, példáját pedig nem sokkal később a Disney+ is követte, a SkyShowtime pedig idén április végén vezette be hazánkban is ezt az előfizetési modellt.

Fontos megjegyezni, hogy itthon sem a Netflix, sem pedig a Disney+ vagy a Max hirdetéses előfizetése nem érhető el.

A reklámokkal rendelkező előfizetések esetében általánosan 30 és 60 másodperces hirdetésszünetekkel lehet számolni, cserébe viszont valamivel olcsóbbak ezek a csomagok, ám a folyamatosan növekvő árak tekintetében lassan elenyésző lesz a különbség – írja a The New York Times.

Az Apple dollármilliárdokat költ filmekre, mégsem nézi őket senki Az elmúlt években az Apple megpróbált felzárkózni a streaming világában, de egyelőre nem sikerült kiemelkedő számokat produkálnia. Kritikailag elismert tartalmait nagyon kevesen nézik, az Apple viszont ontja a pénzt az újabb filmek és sorozatok gyártásába. Ez hosszú távon nem lesz jövedelmező.

Az amerikai műsorvezető, Seth Meyers a hónapban felidézte, hogy korábban valóban minden streamingplatform azzal érvelt, hogy elhozzák a reklámok nélküli világot, most pedig „A sógun minden epizódját megszakítja a »Whopper, Whopper, Double Whopper!«” – mondta a műsorvezető.

A reklámmentes streaming egyetlen hibája

Az elmúlt évtized arról szólt, hogy a különböző streamingszolgáltatások a nézettségi rekordokért versenyeztek és az előfizetők számát tartották a legfontosabbnak.

Egy probléma adódott csak: a profit vagy legalábbis annak a hiánya.

A fenntartó cégek ugyanis elkezdtek kivérezni a felhalmozott, drága tartalmak miatt, melyeknek a beszerzési vagy gyártási költségeit már nem hozták vissza az előfizetések. Gondolhatnánk, hogy nincs megfelelőbb cég egy streamingplatform elindítására, mint a Disney, viszont, ami hibát el lehetett követni, azt mind elkövették. A sorozatos rossz döntések miatt a megkésve elindított streamingszolgáltatás amilyen gyorsan fellendült, olyan hamar húzta a mélybe az egész céget.

A különböző szolgáltatók elkezdtek csomagokat kínálni és hosszabb, régebbi közönségkedvenc sorozatokat felvásárolni, hogy minél kevesebben nyomjanak a „leiratkozás” gombra. A bevétel növelése érdekében pedig felkarolták a reklámokat. Ahogy már említve volt, a reklámokkal megtűzdelt csomag csak egy opció:

a klasszikus ajánlatok még mindig léteznek, csak az elmúlt években lassan annyiszor emelkedett az áruk, hogy már meg sem lehet számolni.

Arról pedig szó sincs, hogy a szolgáltatók törölnék a reklámmentes csomagokat, a folyamatos áremelés miatt viszont egyre több előfizető hagy fel az online film és sorozatok nézésével. Az viszont nem kizárt, hogy a jövőben több reklámokkal megtűzdelt csomag érkezhet, melyekben a reklámok mennyisége és szintén a minőség lesz a különbség. Ehhez viszont megfelelő ár-érték arányt kell találni, különben az előfizetőknek hamar elegük lesz.

A hazánkban legújabban elindult streamingszolgáltatás a Max, mely az HBO Maxot váltotta fel május 21-én. A Max legnagyobb újdonsága, hogy már elérhetővé teszi a Discovery tartalmait is, valamint a nyári olimpiát is itt nézhetjük majd plusz költségek nélkül, ugyanis a Maxon elérhető egy kiegészítő sportcsomag is, ez viszont nem fog kelleni az olimpia nézéséhez.