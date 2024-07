Ingyenes Taylor Swift-kiállítást rendez egy londoni múzeum

Védjegymánia: Madonnától kezdve a macskás Taylor Swiften át a csirkeárussal pereskedő Muskig A védjegyjelenség egyre népszerűbb a sztárok, főleg az énekesek körében, akik ezzel akarják egyértelműsíteni szellemi termékeiket. Egyes kérések meglepők lehetnek, mások pedig már egyenesen abszurdak. Taylor Swift például védjegybejelentést tett a hónap elején a Female Rage: The Musical-turnéjának egy részére, melyen a The Tortured Poets Department című új albumának dalait mutatta be.