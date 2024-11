Jövőre Európa-turnéra indulhat a Rolling Stones

Több brit lap is arról ír, hogy jövőre nagyszabású európai turnét tervez a The Rolling Stones. A legendás rockzenekar idén már hatalmas sikerrel turnézta körbe Észak-Amerikát, Mick Jaggerék húsz koncertet adtak a tengerentúlon, a Billboard közlése szerint a fellépésekre összesen 848 ezren látogattak el, így a Hackney Diamonds című lemezt promotáló körút 235 millió dollár (körülbelül 91,5 milliárd forint) bevételt hozott.

Ronnie Wood, Mick Jagger és Keith Richards (balról jobbra) a The Rolling Stones orlandói koncertjén idén júniusban / Fotó: Anadolu via AFP

A rock and roll immáron több mint 60 esztendeje aktív veteránjai jövőre sem lassítanak, állítólag hamarosan az európai közönségnek is bemutatják tavaly októberben megjelent, szám szerint 24. stúdióalbumukat.

A The Sun című brit bulvárlapnak nyilatkozó bennfentes szerint az együttes 2025 tavaszán és nyarán stadionkoncertekkel járja be az öreg kontinenst. Az informátor hozzátette, a zenekar tagjai, Mick Jagger, Keith Richards és Ronnie Wood már alá is írták a turnéról szóló szerződést, és az elkövetkezendő néhány hétben hivatalosan is bejelentik a bulikat.

A The Standard megkereste a banda menedzsmentjét, hogy erősítsék meg, esetleg cáfolják a hírt, de egyelőre nem kaptak választ. Cikkében a lap ugyanakkor megjegyzi, hogy jó eséllyel nem a levegőbe beszélt a The Sun jól értesült forrása, hiszen a BBC Radio Front Row című műsorában maga Ronnie Wood is arra utalt, hogy a csapat a jövő évben európai turnét tervez.