Sorsfordító jótékonysági est: Csuja Imre három kislány gyógyulásáért szaval Szegeden
A legtöbb otthonban a karácsony a meghittség és a gondtalanság ünnepe. De vannak családok, ahol az ünnepek alatt sem csitul el a félelem, és tovább folytatódik a naponta újrakezdett küzdelem. December 26-án három beteg kisgyerek és családja kaphat esélyt, hogy az ünnep ezúttal ne a puszta túlélésről, hanem a reményről szólhasson számukra. A Napfény Műterem jótékonysági estje Hanna, Zsófi és Lili álmát karolja fel. Az est fővédnöke és sztárvendége Csuja Imre, Jászai Mari-díjas színművész, aki nemcsak nevével, de teljes szívével és tehetségével a szegedi kislányok ügye mellé állt.
Három kislány jövője a Napfény Műterem jótékonysági estjének tétje
Miért éppen a három szegedi kislány rehabilitációjára gyűjtenek a jótékonysági esten? Nagy Gergely, az étterem társtulajdonosa rámutatott, hogy a Napfény Műterem kapunyitása óta fontos küldetésük, hogy ne csak a testet, de a lelket is táplálják. Sztárvendégek sokaságát vonzották már a napfény városába, hogy önálló estjeikkel merőben új kulturális élményt kínáljanak a szegedieknek az egykori fotós műterem meghitt miliőjében. A kulturális estek, közös vacsorák során népes, összetartó közösség épült ki és gyarapszik folyamatosan új és új kultúrabarátokkal.
Az egyik ilyen kulturális esten mesélt egy résztvevő a beteg kislányokról. Arról, hogy Hanna több mint húsz műtéten, három újraélesztésen és egy veseátültetésen esett már át. Jelenlegi legnagyobb álma, hogy saját lábára állhasson, amihez heti két komplex fejlesztésre lenne szüksége. Zsófi és Lili számára szintén a speciális, egyéni rehabilitáció adhatna kapaszkodót a méltó életminőség eléréséhez.
A jótékonysági est minden belépőjegye és minden adománya rehabilitációjukat segíti a Szent Vincent Rehabilitációs Alapítványon keresztül.
Csuja Imre ezúttal nem tapsot kér, hanem esélyt a kisgyerekeknek
Csuja Imre mondhatni hazajár a Napfény Műterembe: 16 alkalommal lépett már fel, év elején meg is kapta az étterem jelképes kulcsát. A jótékonysági esten Babits Mihály Jónás könyve című elbeszélő költeményét adja elő. Ahogy fogalmazott, Szeged mindig akkor a legerősebb, amikor összefog, és aki a kislányok rehabilitációját támogatja, egy jó ügy mellé áll, amely valóban számít.
A 25 ezer forintos jótékonysági jegyár a vacsorát és az italokat is tartalmazza, 120 vendéget várnak. Argentin bélszínsteaket szolgálnak majd fel szarvasgombás-pecorinós mártással, rózsaburgonyával és ceruzababbal, valamint vajon párolt garnélarákot San Marzano paradicsomos gnoccival, továbbá citromos sajttortát.
Az est során tombola is lesz, amelynek bevételével szintén a kislányok rehabilitációját támogatják. Nagy értékű nyeremények találnak majd gazdára. Az est során a Docpiano Band gondoskodik a minőségi zenei élményről.
Limitált férőhely – érdemes időben biztosítani a részvételt!
𝗜𝗱𝗼̋𝗽𝗼𝗻𝘁: december 26. (karácsony másnapja)
𝗞𝗮𝗽𝘂𝗻𝘆𝗶𝘁𝗮́𝘀: 17:30, az est hivatalos kezdete: 18:00.
𝗛𝗲𝗹𝘆𝘀𝘇𝗶́𝗻: Napfény Műterem, Szeged, Széchenyi tér 2/A
𝗗𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗰𝗼𝗱𝗲: smart casual
Fb esemény: https://www.facebook.com/events/1532768151120567?active_tab=about
Gyere el, és mutassuk meg együtt: ünnep idején, itt, a Tisza-parton természetes, hogy odaállunk a jó ügy mellé – csendben, elegánsan, kitartóan. Egy este is elég lehet ahhoz, hogy sorsok forduljanak jobbra.
Szeged, Széchenyi tér 2/A
Tel.: (30) 952 6500
e-mail: [email protected]