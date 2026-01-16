Deviza
Az önkiszolgáló kasszák veszélyeire figyelmeztetnek sokan a közösségi médiában

A közösségi médiában elég sok történetet lehet olvasni arról, hogy az önkiszolgáló kassza a vásárlást követően nem a helyes összeget számította ki, hanem többet. Magyarul túlszámlázás történt. Időközben kiderült, hogy a világ legnagyobb áruházláncában is több ilyen eset volt már.
Világgazdaság
2026.01.16., 08:46
Fotó: Shutterstock

Egyre több tapasztalat utal arra, hogy az önkiszolgáló kassza használata veszélyeket rejthet a vásárlók, de az üzletek számára is. Egy amerikai vásárló, aki a TikTokon a @nobrasallowed felhasználónevet használja, decemberben a közösségimédia-platformra feltöltött videójában elmesélte, hogyan sikerült elkerülnie, hogy 85 dollárral többet számoljanak fel neki a Walmartnál a megvásárolt árucikkek után. Összesen 108 dollárért vásárolt, amikor azonban az önkiszolgáló pénztárnál behelyezte a kártyáját a fizetéshez, a megjelenített összeg 193 dollár volt – írta meg az Origo

Az önkiszolgáló kassza használata tartogathat kellemetlen meglepetéseket / Fotó: Tada Images / Shutterstock

Az eladót is meglepte az önkiszolgáló kassza

Ellenőrizte a kártyáját: kivette, majd visszahelyezte – írja a Scoop Upworthy

A legfurcsább az volt, hogy a gép kijelzője 108 dollárt mutatott, de a kártyaolvasó még mindig 193 dolláron állt.

Egy eladó ellenőrizte a gépet, de ő sem találta a megoldást. Ezután manuálisan kellett ellenőriznie a termékeket a vásárló számára, és kiszámlázni neki a valós vásárlási összeget, a 108 dollárt.

A nő a videójában megjegyezte, hogy akár egy hiba is lehetett, de figyelmeztette a többi vásárlót, hogy legyenek körültekintőbbek a fizetés során. Kiderült, hogy a Walmartnak állítólag többször is a szemére hányták, hogy túl magas összegeket számítottak fel a vásárlóknak az önkiszolgáló kasszáknál. A Bloomberg News jelentése szerint 2024 márciusa óta több mint 1600 Walmart-üzletben tapasztaltak hasonló problémákat az Egyesült Államokban. Az önkiszolgáló pénztárak vagy a helyes összegnél magasabb, vagy alacsonyabb összegeket számoltak.

Ebből látszik, hogy sok vásárló szembesül ugyanezzel a problémával, szintén a TikTokon @eddyhubgina ezt írta: „A Walmart hírhedt a túlszámlázásról. Nagyon jövedelmező átverni a vásárlókat.”

A The Sun felelevenítette, hogy egy másik vásárló, Tonya (@tonyap88) a TikTokon 2025 februárjában tette közzé tapasztalatait egy hasonló esetről. Miután összesen 90 dollárért vásárolt, megdöbbent, amikor az önkiszolgáló pénztárnál az összeg 150 dollárra emelkedett. 

A Walmart szóvivője nemrégiben azt közölte, hogy a túlszámlázások 80 százalékánál visszatérítést adtak a vásárlóknak.

Ám ugyanez fordítva is működik, és a vásárlók is gyakran károsítják meg az üzletet, ahol vásárolnak – erről itt olvashat további részleteket. 

 

