Bár a szomszéd ország lerohanása előtt kitűzött célokat eddig nem sikerült megvalósítania, Vlagyimir Putyinnak még mindig van esélye, hogy győztesen kerüljön ki az Ukrajna ellen indított háborújából – állítják a Reuters-nek nyilatkozó, nevük elhallgatását kérő nyugati tisztségviselők. A szakértők hozzáteszik: az orosz hadsereg vezérkara számos, az invázió első időszakában elkövetett stratégiai hibát megpróbált időközben kiküszöbölni.

Kijev sikertelen ostromát követően az orosz haderőket a Donyeck-medence körül vonták össze, ott indítottak újabb offenzívát az elmúlt hetekben. Putyin sikerként könyvelhetné el, ha Mariupol bevételével irányítása alá vonhatná az Oroszországot a Krímmel összekötő szárazföldi útvonalat, és megszilárdíthatná az önjelölt donyecki és luhanszki népköztársaságok területe feletti uralmát. A szakértők szerint azonban az orosz elnök itt nem fog megállni: várhatóan újabb támadást indít majd az ukrán főváros ellen is.

Csütörtökön a mariupoli Azovstal acélgyárat és az Azov hajógyárat támadták az orosz erők, de Vlagyimir Putyin állítólag leállíttatta az akciót.

Még ha ez utóbbit is sikerre tudja vinni, a háború mérlege összességében negatív marad Oroszország számára – állítják az elemzők, hiszen az orosz haderők komoly veszteségeket szenvedtek az ukránok makacs ellenállása miatt, az invázió nyomán pedig alapjaiban szerveződhet újra Európa biztonságpolitikai stratégiája, főképp, ha a svédek és a finnek végül úgy döntenek: csatlakoznak a NATO-hoz.

Hatékonyabbak az orosz csapatok

Ahogy arról a VG is beszámolt, Vlagyimir Putyin nemrég új parancsnokot bízott meg az ukrajnai offenzíva vezetésével. Ennek a döntésnek már látszanak is a hatásai: az orosz csapatok támadásai összehangoltabbakká váltak a nyugati megfigyelők szerint, akik elmondták azt is, hogy az oroszok egyre több drónt használnak, és a távvezérlésű felderítő repülők segítségével nyert információk alapján pontosabb tüzérségi támadásokat hajtanak végre, mint korábban.

Dvornyikov kinevezése sem oldott meg minden malőrt – állítják a szakértők – akik szerint az orosz csapatok mozgása még mindig jelentős támadási felületet nyújt az ukrán honvédőknek.

Az Egyesült Államok elnöke csütörtökön újabb fegyverszállítmányt ígért Ukrajnának. Joe Biden egy 800 millió dollár értékű csomagot állíttatott össze az amerikai hadi tartalékból. Más fegyvereket küld, mint egy héttel korábban, mondván: a kelet-ukrajnai, nagyobbrészt sík terepen eltérő harcmodort, eltérő eszközöket kell alkalmazni, mint Kijev védelménél. Biden elmondta: az amerikai hírszerző szolgálatok továbbra is együttműködnek az ukránokkal.