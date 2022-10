Energiaválság: ha a drágább jegy elriasztja a vendégeket, bezár a Városligeti Műjégpálya

Már elkezdték az előkészületeket, és várhatóan november 17-én idén is megnyit a Városligeti Műjégpálya – erről a Budapesti Sportszolgáltató Központ Nonprofit Kft. adott hírt a honlapján. A főváros vezetése jelezte: annak ellenére, hogy a létesítmény idén is megnyit, egyáltalán nem biztos, hogy fenn tudják tartani a működését.

Fotó: Jászai Csaba / MTI

A megnövekedett rezsiköltségek miatt lehetséges, hogy a főváros nem tudja működtetni a jégpályát. Ameddig a Műjég képes kitermelni a működtetési költségeit, addig nyitva lehet, de a budapesti vezetés jelezte, hogy a szociális kiadások terhére nem fogják nyitva tartani a pályát. Egyelőre annyi biztos, hogy

november 17-től december 31-ig várja a pálya a látogatókat.

Abban az esetben, ha sokat váltanak majd jegyet a város legnépszerűbb jégpályájára, akkor van rá esély, hogy nyitva tarthasson a téli hátralevő részében is, de Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes szerint kérdéses, hogy a látogatószám idén is olyan magas lesz-e, mint amit a korábbi években tapasztaltak. A polgármester-helyettes valószínűleg az inflációra célozhatott, amely a Városliget Műjégpálya áraiba is begyűrűzött. Az energiaválság miatt az intézmény fenntartása is kifejezetten drága lesz, ráadásul a fogyasztói árak emelkedése a háztartásokat is a büdzsé beosztására ösztönözheti.

A jégpálya belépőárai jelentősen megdrágultak az idei évre. Az üzemeltető két időszakra bontotta a jegyárakat, a normál, illetve a kiemelt időszaki árazásra. Az utóbbi a hétvégékre vonatkozik. A diák- és a nyugdíjasbelépők a tavalyi 1000 forint helyett idén már 2000 forintba fognak kerülni, a hétvégén pedig 2500 forintot fognak elkérni a jegypénztáraknál.

A teljes árú felnőttjegyek hétköznapokon 2500, hétvégéken pedig 3500 forintba kerülnek majd.

A korcsolyázás a családok számára is jelentős kiadás lesz. A két felnőtt és egy gyerek számára kérhető családi jegyet 8200 forintért lehet majd megvásárolni. A két- vagy háromgyerekes családoknak 9500 és 10 700 forintot kell majd a pénztárnál hagyniuk, illetve a harmadik gyereken felül plusz 500 forintot minden gyerek után.

Egy tízalkalmas felnőttbérlet ára 24 ezer forint.