A földrengés áldozatainak száma közelít a 23 ezerhez

Törökországban a hétfői földrengés halálos áldozatainak száma 19 388-ra emelkedett. A szomszédos Szíriában a bejelentett áldozatoké 3377, vagyis ezek együtt megközelítik a 23 ezret.

Az észak-szíriai segélyszervezetek munkatársai kétségbeesetten várják a további segítséget, egy orvos szerint a rászorulók 20 százalékának sincs elegendő orvosi ellátás.

A mentőszolgálatok – köztük a magyar Hunor mentőcsapat – folytatják a munkájukat, de egyre kisebb az esély, hogy találnak túlélőket a romok alatt.

Mindeközben egyre több bírálat éri Recep Tayyip Erdogant a földrengés okozta károkért és a válságkezelésért: az ellenzék szerint Erdogan regnálása alatt semmibe vették az építkezéseknél a biztonsági előírásokat, ez vezetett a mostani katasztrófához.

Fotó: Rami Al Sayed

Durván beszakadt a bolti forgalom, néhány boltlánc árcsökkenést jelentett be

Jelentősen visszaesett a vásárlói kedv a KSH legfrissebb adatai szerint: éves alapon 4,8 százalékkal csökkent decemberben az országos kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint. Az adatok nem meglepők, tekintve a bőven 40 százalék fölötti élelmiszer-inflációt. Az élelmiszerek drágulása azonban fordulóponthoz ért, az Aldi után a CBA is látványos árcsökkentést jelentett be.

Egyelőre jellemzően 10-15 százalékos mérséklődés figyelhető meg több termékkörnél a gyártói márkáknál, a friss fejleményeket azonban egyelőre nagy fokú bizonytalanság és óvatosság övezi.

Fotó: PhotoAlto / James Hardy

Az orosz csapatok új erőre kaptak, dezertálási hullámba kezdtek az ukránok

Ismét megfordult a háború menete, az orosz hadsereg visszaszerezte a kezdeményezést az őszi megtorpanás után. Az oroszok Ukrajnában és Luhanszkban megkezdték a következő nagy offenzívájukat. Az Institute for the Study of War jelentése szerint az orosz műveletek üteme jelentősen emelkedett a múlt héten és némi előrenyomulást is értek el a Harkiv, valamint Luhanszk tartomány határán.

Az ukrán hadsereg katonái közül jó néhányan dezertáltak a Kremennaja környéki harcokban résztvevők közül, miután jól halad az oroszok előrenyomulása – nyilatkozta a RIA Novosztyinak Andrej Marocsko, a Luhanszki népköztársaság nyugalmazott ezredese.

Egy ukrán katona rakétavetőt lő egy orosz állás felé a donyecki területen lévő fronton, január 23-án.

Fotó: Anatolii Stepanov

Mindeközben kongatja a vészharangot egy brit tábornok: Sir Richard Barrons szerint Nagy-Britannia hadserege már messze nem tartozik a NATO élvonalába, és becslései szerint nagyjából egy napig lennének képesek feltartóztatni egy olyan orosz inváziót, amely Ukrajnát érte, utána elfogyna az összes lőszerük.

Kiderült az igazság a debreceni akkumulátorgyár vízigényéről

Egy hete terjedt el a hazai médiában, hogy a leendő debreceni kínai akkumulátorgyár napi vízfogyasztása 40-60 ezer köbméterre is felugorhat. Ez a vízigény azonban nemcsak a déli ipari parkra vonatkozik, hanem

Debrecen déli és délkeleti városrészének teljes, évtizedekre előre tervezett ellátására.

Vagyis benne van az ipari övezet és a lakóterületek is.

Lassan megfizethetővé válik a dízel Magyarországon – újabb árcsökkenés jön

Pénteken ismét csökken a gázolaj nagykereskedelmi ára, így szerda után ismét olcsóbban tankolhatnak a dízeles autókkal járók. Literenként 640 forint lesz a gázolaj átlagára a kutakon. A benzin esetén nem lesz változás, az marad a szerdán meghatározott 615 forintos literenkénti átlagáron – írja a holtankoljak.hu portál.