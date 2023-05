Az ukrán ellenoffenzíván múlik a háború kimenetele

Ukrajna az ország keleti részén hónapok óta tartó brutális harcok után egy várva várt offenzíva megindításának küszöbén áll Oroszország ellen, s bár az ukrán ellentámadásról még keveset lehet tudni, a katonai szakértők egy dologban egyetértenek: a tét monumentális – írta az Insider.

Fotó: AFP

Az ország hosszú ideje készül az ellentámadásra, amelynek célja az orosz védelmi vonalak megtörése és az elveszített területek visszafoglalása. A terv bármikor életbe léphet, és Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter a múlt héten azt mondta, hogy az ország erői szinte készen állnak arra, hogy nyugati fegyverek segítségével „vasököllel” csapjanak le Oroszországra.

Az offenzíva körül nagy a titkolózás, ami nem meglepő egy ilyen fontos katonai akciónál – a szakértők azonban attól aggódnak, hogy Ukrajna túl sokáig vár a kezdéssel, és még mindig nincs meg a hadműveletek megindításának helyszíne.

A közelgő támadás a 14 hónapja tartó konfliktus sarkalatos pontján érkezik, amelyet az utóbbi időben a Bahmut környéki véres patthelyzet uralt. A lövészárok-háború mindkét oldalon hatalmas veszteségeket okozott, és a harci morál is vészesen alacsony – ha az ukránok hamarosan nem lépnek, az megpecsételheti a háború sorsát.

Az utóbbi hónapokban Ukrajna rengeteg nyugati fegyvert, katonai járművet és felszerelést kapott, a hadseregének egy része pedig külföldön gyakorlatozott, hogy ezeket használni is tudják. Az időjárás is egyre jobb, a puha talaj és az utakat járatatlanná tevő sár is kezd felszáradni. A politikai helyzet is kedvező, mivel egy erős csapással újra tudnák éleszteni a fogyatkozó külföldi támogatást is.

A harcok akár már holnap elkezdődhetnek, de hetekbe is telhet, mire a támadás megindul; sőt, az is elképzelhető, hogy az offenzíva kezdeti elemei már folyamatban vannak

– nyilatkozta a helyzetről Mark Cancian, az amerikai tengerészgyalogság nyugalmazott ezredese.

Cancian szerint a pletykák ellenére az ukránokat nem sürgeti az idő. Magas elvárásokat állítottak fel, a mostani patthelyzet pedig az oroszok kezére játszik, így az offenzívának sikeresnek kell lennie, mert a bukás az egész honvédelmet megroppanthatja.

Az ukrán vezetés tisztában van azzal, hogy a PR-nél sokkal fontosabb a megfelelő tervezés és a harckészség. Mostantól gyakorlatilag őszig bármikor elindíthatják a támadást, a hadsereg számára csak az a fontos, hogy meglepjék az ellenfelet vele

– tette hozzá az ezredes. Becslése szerint egy potenciális ellentámadás nagyjából egy hónapig tartana, a korábbi ukrán–orosz akciók időtartamához hasonlóan.

Fotó: AFP

Az időpont mellett a helyszín is fontos kérdés a szervezők számára, akik a gyenge pontok mellett a stratégiailag jelentős célpontokat akarják megtalálni, ráadásul úgy, hogy a hadsereg minél gyorsabban és minél kevesebb áldozattal tudjon előrenyomulni.

A katonai szakértők és elemzők szerint az a legvalószínűbb, hogy a támadás Ukrajna délkeleti részén, különösen a Zaporizzsja régióra összpontosul, de kisebb, agresszív akciókra a teljes frontvonalon számítani lehet.

Cancian szerint a Dnyeper folyó és a megszállt Donbász közötti terület, ahol több hónapja nem voltak harcok, ideális központja lenne a támadásnak. Ha a hadsereg itt át tudna törni, a tengerpartig vonulhatnának, ami az ukrán győzelem egyik valószínű feltétele.

De a vezetés dönthet úgy is, hogy a hadsereg erőfeszítéseit inkább Harkivtól keletre csoportosítja, és az orosz határ irányába támadnának. Ez azzal az előnnyel járna, hogy Oroszország fenyegetése miatt a front többi részéről csoportosítanának át katonákat, ami más, alternatív célpontokat védtelenül hagyna: ilyen például a Krím félsziget, az orosz–ukrán háború eredeti, közel egy évtizedes hadizsákmánya.

Vihar előtti csend: Kijev hírzárlatot rendelt el a tavaszi ellentámadásról Az adatszivárgás elkerülése érdekében Ukrajna titkolózik a nyugati szövetségesei előtt az ellentámadással kapcsolatban. Már hónapok óta szivárognak a hírek arról, hogy Kijev a tavasszal elsöprő ellentámadást indíthat az elfoglalt területeinek a visszaszerzésére, azonban egyelőre nem indult semmilyen offenzíva. A Pentagon-iratokként elhíresült szivárogtatási botrány a jelek szerint óvatosságra intette a kijevi vezetést.

Ukrajna következő offenzívájának a legfontosabb célja, hogy visszaszerezzék az elfoglalt területeit, lehetőség szerint minél nagyobb szeletekben. A Zelenszkij-kormány tisztában van azzal, hogy Oroszország magától nem fogja átadni a leigázott országrészeket, így ezeket még azelőtt vissza kell szerezniük, mielőtt bármiféle béketárgyalásról szó lenne

– jelentette ki Cancian.

Az oroszok Ukrajna területének mintegy 17 százalékát tartják megszállás alatt, és a tél folyamán meg tudták erősíteni a védelmi pozícióikat. Az ukránoknak tehát rövid idő alatt hatalmas területeket kell gyorsan elfoglalniuk, és ehhez minden erőforrásukra szükségük lesz. A várt ellentámadás mellett azonban gondoskodniuk kell arról, hogy ne hanyagolják el az ország védelmét, amire még egy elsöprő siker után is szükség lesz.

Fotó: AFP

Függetlenül attól, hogy mi történik az offenzíva során, az ukrán népnek, valamint az amerikai és európai politikusoknak sikerként kell értékelniük a támadást. Ha nyilvánvaló eredményeket érnek el, az biztosítaná, hogy a nyugati országok és a NATO-szövetségesek folytatni fogják Ukrajna támogatását katonai és humanitárius akciókkal

– mondta Mick Ryan, az ausztrál hadsereg nyugalmazott vezérőrnagya.

Ryan szerint a hiányos tájékoztatás és a támadás bizonytalan jellege az ukránok előnyére válik. Az információ a hadviselés legfontosabb fegyvere, és Ukrajna ezt több alkalommal, még jelentős hátrányból is ki tudta használni.

Oroszország azonban nem ül tétlenül, és készen áll az ukrán offenzívára, és azon dolgozik, hogy pótolja a védelme hiányosságait. S bár a katonai stratégák általában allergiásak a merész jóslatokra, Cancian és Ryan is azt mondta, hogy optimisták Ukrajna esélyeit illetően.

A háború során már többször is megleptek minket, és senki sem számított arra, hogy eddig bírják, arra meg végképp nem, hogy aktívan ellenállnak. Ezt a támadást nem fogják összecsapni, de biztosat csak akkor mondhatunk, ha valóban megindul majd az akció

– mondta Cancian.