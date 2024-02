Izrael egyeztet Egyiptommal a palesztin menekültek ügyében, és megtalálja a módját annak, hogy ez ne legyen érdeksértő Egyiptom számára - jelentette ki pénteken a Münchenben Israel Katz külügyminiszter a biztonsági konferencia margójára szervezett sajtótájékoztatón.

Israel Katz izraeli külügyminiszter Münchenben. Fotó: Tobias Schwarz/AFP

A gázai övezet legdélebbi városában, Rafahban tervezett, rendkívül vitatott izraeli katonai offenzíváról szólva, Katz azt mondta:

Izraelnek foglalkoznia kell Rafahhal, mert nem hagyhatjuk ott a Hamászt.

Rafah valóban a Hamász utolsó erőssége az enklávéban, de ide menekült 1,4 millió otthonából kibombázott palesztin civil is, akik itt kerestek menedéket a harcok elől – írja a Times of Israel.

Már több ország is figyelmeztette Izraelt, hogy a rafahi offenzíva szörnyű civil áldozatokkal járhat. A zsidó állam azonban közölte, hogy tervet készít a civilek evakuálására, mielőtt bevonulna.

Arra a kérdésre, hogy a Rafahban tartózkodó menekültek hova mehetnének, Katz Gáza második legnagyobb városát, Khan Júniszt javasolta, de hozzátette, hogy Izrael együttműködik Egyiptommal, hogy Kairó érdekei ne sérüljenek.

Egyiptom ugyanis már többször is riadót fújt amiatt, hogy Izrael gázai offenzívája következtében a palesztinok a Sínai-félszigetre menekülnének, ami Kairó szerint teljesen elfogadhatatlan.

Hasonló figyelmeztetéseket más arab államok is tettek.

Az Egyesült Államok is többször kijelentette, hogy ellenezné a palesztinok Gázából való bármilyen kitelepítését.

Katz szerint Izraelnek "nem áll szándékában egyetlen civil palesztint sem deportálni a Gázai övezetből", és nem akarja megszállás alatt tartani a terültet, miután befejezte a Hamász elleni háborúját.