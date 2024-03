Itt az UNWRA megsegítője: Szaúd-Arábia 40 millió dollárral támogatja a szervezetet

Több állam is felfüggesztette az UNWRA támogatását, miután Izrael azzal vádolta meg a szervezetet, hogy több tagja is részt vett a Hamász támadásában. Szaúd-Arábia most 40 millió dollárral segít az UNWRA tevékenységének finanszírozásában.

2024.03.20. 21:10 | Szerző: VG/MTI