Miközben az Egyesült Államok a TikTok betiltásán gondolkozik, Olaf Scolz német kancellár a platform használatával igyekszik megállítani népszerűsége zuhanását. Ugyanakkor Scholz a fiókja megnyitásakor arra ígéretet tett, hogy nem fog táncos videókat közzétenni.

Olaf Scholz sem tudott ellenállni a TikTok által ígért elérésnek / Fotó: AFP

A német kormányfő szóvivője, Steffen Hebestreit közleménye szerint az új kormányzati csatorna javítja az információ áramlását a polgárok felé, akik egyre inkább használják tájékozódásra a TikTokot. A fiók betekintést enged a kormányzati munka mindennapjaiba – tette hozzá. Hebestreit szerint

az ugyanakkor puszta véletlen, hogy a német kancellár napokkal kínai útja előtt regisztrált a TikTokra.

Scholz arra, hogy bejelentse, nem fog táncos videókat megosztani, az X-et választotta. A különböző közösségimédia-felületek ugyanis ma már megkerülhetetlenek a politikusok számára. A Facebook- és Instagram-tulajdonos Meta ugyanakkor könnyen lehet, hogy letekeri a politikai tartalmakat platformjain, különösen Európában.

Az harcba keveredett az X-et birtokló Elon Muskkal is a platformon megjelenő álhírek miatt. Az Európai Bizottság vizsgálatot is indított a közösségi oldal ellen.

Sok politikus van már a TikTokon

Első TikTok-videója a kancellári irodát mutatja be, majd Scholz is megjelenik az asztalánál – derül ki a The Guardian beszámolójából. Scholz ugyanakkor nem az egyetlen nyugati politikus a platformon, van ott fiókja Joe Biden amerikai elnöknek is, annak ellenére, hogy legutóbbi beszélgetésükben a platform kínai hátterével kapcsolatos aggályait is felvetette Hszi Csin-ping kínai elnöknek. A TikTokon Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek is van csatornája, ahogy több más magyar politikusnak is.