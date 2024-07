Koronavírusos lett Joe Biden, karanténba kell vonulnia

Koronavírussal fertőződött meg Joe Biden; az elnök lemondta szerdai kampányprogramját – közölte a Fehér Ház. A közlemény szerint az elnök be van oltva és az ismétlővakcinát is megkapta, ezért tünetei enyhék, de hazautazik Delaware állambeli otthonába, ahol karanténba vonul. Ez idő alatt is ellátja hivatali teendőit, a Fehér Ház pedig rendszeres tájékoztatást ad az elnök állapotáról – közölte elnöki hivatal szóvivője.

Fotó: AFP

Kevin O’Connor az elnök orvosa arról számolt be, hogy

Joe Biden szerdán többi között általános rossz közérzetre, valamint köhögésre és felső légúti tünetekre panaszkodott, ami után elvégezték a tesztet.

Hozzátette, hogy megkezdték a gyógyszeres kezelést is.

Joe Biden Nevada állambeli kampányútját szakította meg miután a Covid–19-teszt pozitív lett. Az újraválasztásáért induló elnök helyi idő szerint szerda délután a latin-amerikai származásúak fontos szervezete, az Unidos gyűlésén tartott volna beszédet Las Vegasban. Az eseményt lemondták.

A 81 éves Joe Biden életkora már a 2020-as kampány során is fontos téma volt, az elnökjelölti vita után pedig a kérdés ismét az amerikai közélet előterébe került. Az elnök előtt álló napokat szinte minden szakértő kulcsfontosságúnak értékeli, hiszen ha Biden továbbra is küzdeni szeretne az újraválasztásáért, el kellene oszlatnia a kognitív hanyatlásával kapcsolatos aggályokat.

Az amerikai vezető kampányának befejezése mellet már többen felszólaltak, köztük választott demokrata tisztviselők is, és sajtóhírek szerint az elnök is elgondolkozott már azon, hogy átadja az elnökjelölti stafétát, igaz, ezt a Fehér Ház cáfolta. Nemrég felmerült, hogy egy tévéinterjúban jelenti be visszalépését Biden. Sajtóértesülések szerint az interjú mindössze 15 percig fog tartani, bár ezt a Fehér Ház cáfolta. Bidennek nem lesz könnyű dolga, ha meg akarja győzni a kétkedőket.