Ez nem sok jót ígér: tízezer észak-koreai katona érkezhet Oroszországba

Észak-Korea 3000 katonát küldött Oroszországba, hogy támogassa Moszkvát az Ukrajna elleni háborúban, és később további ezrek csatlakozhatnak hozzájuk – számolt be róla szerdán a dél-koreai kormány, miután a nemzeti hírszerző ügynökség tájékoztatta őket erről. Ez a korábban becsült létszám duplája.

Kim Dzsongun vezetésével Észak-Korea fontos szövetségese Oroszországnak / Fotó: AFP

A Reuters írása szerint Phenjan összesen körülbelül tízezer katonát ígért Oroszországnak, akiknek az áthelyezése a tervek szerint decemberre fejeződik be. A dél-koreai hírszerzés úgy tudja, hogy az észak-koreai katonákat hajóval szállították az oroszokhoz. Park Szunvon, a parlamenti hírszerzési bizottság egyik tagja arról számolt be a sajtónak, hogy szeptemberben és októberben is észleltek szomszédjuknál olyan jeleket, hogy a csapatok kiképzés alatt állhatnak. Hozzátette: információik szerint ezeket az észak-koreai katonákat több oroszországi létesítménybe osztották szét, és most alkalmazkodnak a környezethez.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is azzal vádolta Phenjant, hogy tízezer katona Oroszországba küldésére készül, és kedden felszólította a szövetségeseket, reagáljanak az észak-koreai részvételre vonatkozó bizonyítékokra.

Moszkva és Phenjan a háború korábbi fázisában következetesen tagadta az esetleges fegyverszállításokat, azonban a júniusi vezetői szintű találkozón kölcsönös védelmi szerződést írtak alá. A Kreml ugyanakkor álhírnek nevezte Szöul állításait az északi csapatszállításról.

Hétfőn Washington bejelentette, hogy konzultál a szövetségesekkel az észak-koreai részvétel következményeiről, hozzátéve, ha ez igaz, az nemcsak veszélyes, de rendkívül aggasztó fejlemény is lenne. Phenjan egyelőre nem reagált a szöuli és kijevi állításokra.

Lee Seong-kweun, a dél-koreai nemzetbiztonsági bizottság másik törvényhozója arról számolt be, hogy Észak-Korea minden eszközzel megpróbálja titokban tartani a dolgot. A hírszerzésük szerint az észak hatóságok áttelepítették, majd egy bizonyos helyen elszigetelték az Oroszországba vezényelt katonák családjait, hogy hatékonyan ellenőrizhessék őket, és elejét vegyék a pletykáknak.