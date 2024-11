Donald Trump: az orosz-ukrán háború lezárása prioritás lesz

„Dolgozni fogunk a Közel-Keleten és nagyon keményen fogunk dolgozni Oroszország és Ukrajna ügyében. Ennek véget kell vetni” – jelentette ki Donald Trump megválasztott amerikai elnök Mar-a-Lago nevű birtokán, az America First Policy Institute gáláján. Trump egyben közölte, hogy a háború befejezése és az amerikai erőforrások elszívásának megfékezése a legfőbb prioritása lesz, amikor hivatalba lép.

Javier Milei lett az első külföldi vezető, akivel Donald Trump találkozott / Fotó: AFP

Ez volt a politikus első nagyszabású beszéde és nyilvános szereplése az elnökválasztáson aratott fölényes győzelme után. Trump egyben elárulta, hogy Doug Burgum észak-dakotai kormányzót tervezi kinevezni a belügyminiszteri posztra.

Trump azzal is viccelődött, hogy a gazdaság máris jobban megy mióta megnyerte a voksolást. Az Egyesült Államok 45. és 47. elnökét Sylvester Stallone mutatta be, aki a politikust George Washingtonhoz hasonlította. Trump után Musk is rövid beszédet mondott, megismételve a szövetségi bürokrácia csökkentésére tett ígéretét.

A birtokon Trump számos szövetségese bukkant fel, többek között az egészségügyi miniszternek jelölt ifjabb Robert F. Kennedy és Javier Milei argentin elnök. Milei a történelem legnagyobb politikai visszatérésének Trump győzelmét, egyben támadta a baloldali ideológiákat és üdvözölte Elon Musk kormányzati szerepvállalását.

Ezzel Milei lett az első külföldi vezető, akivel Trumppal találkozott. Figyelemre méltó, hogy a megválasztott elnök a győzelme után az első nyilvános beszédét az America First Policy Institute rendezvényén tartotta, jelezve a szervezet fontos szerepét Trump programjában.