Példátlan, amire Amerika és Ukrajna készül: a világ egyik legnagyobb katonai megrendeléséről döntenek – maga Zelenszkij árulta el a részleteket

Ukrajna közelebb kerül egy 50 millió dolláros drónmegállapodáshoz az Egyesült Államoknak köszönhetően – írja a Glavcom.
Augusztus 25-én Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter Kijevben találkozott Keith Kellogg-gal, az Egyesült Államok ukrajnai-oroszországi különmegbízottjával, hogy megvitassák a frontvonalbeli helyzetet, a fegyvergyártást és a közös védelmi projekteket.
Ukrajna öt év alatt 50 milliárd dollár értékű közös dróngyártást javasolt az Egyesült Államokkal. Volodimir Zelenszkij elnök szerint a megállapodás évi 10 millió drón gyártását irányozza elő,
így ez a világ egyik legnagyobb védelmi kezdeményezése.
A megállapodás nemcsak ukrán drónok tömeges beszerzését foglalja magában, hanem közös technológiák fejlesztését is Ukrajna védelmi képességeinek megerősítése érdekében. A cikk szerint a döntést Volodimir Zelenszkij és Donald Trump elnökök hozták meg Washingtonban.
Nemrég Ruslan Stefanchuk, az ukrán parlament elnöke megerősítette a mérföldkőnek számító megállapodás véglegesítésére vonatkozó terveket: Ukrajna eladja belföldön fejlesztett drónjait, cserébe pedig fejlett amerikai fegyvereket kap.
Denisz Smihal ukrán védelmi miniszter megköszönte Kellogg ukrajnai-oroszországi különmegbízottnak a támogatást, hangsúlyozta, hogy „ez segít életeket menteni és közelebb hozza az igazságos békét”.
Az ukrán védelmi miniszter tájékoztatta Kelloggot Ukrajna védelmi prioritásairól is:
hozzátette, hogy ezen a területen megvalósuló közös projektek segítenek az ukrán katonák hatékonyabb felszerelésében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.