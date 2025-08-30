Ez lehet a vége, Trump kimondta: kínai katonák vonulhatnak be Ukrajnába – Putyin örül

Donald Trump egy múlt heti washingtoni egyeztetésen felvetette, hogy kínai békefenntartók felügyeljék az ukrajnai tűzszünetet – állította négy, a tárgyalásról értesült forrás.

Donald Trump állítólag azt javasolta, hogy kínai békefenntartók állomásozzanak Ukrajnában a háború lezárása után / Fotó: Xinhua via AFP

A Financial Times által bemutatott javaslat szerint Peking katonái egy semleges övezetben állomásoznának az 1300 kilométer hosszú frontvonal mentén, és a háború lezárását biztosítanák. A Fehér Ház azonnal cáfolt, mondván: ilyen nem hangzott el.

Kínai békefenntartók: védelmi garancia egy új szemszögből

A koncepció nem új, eredetileg Vlagyimir Putyin vetette fel 2022-ben, az isztambuli béketárgyalásokon. Akkor Moszkva egy olyan garanciarendszert akart, amelyben a békét az ENSZ Biztonsági Tanács állandó tagjai – köztük Oroszország és Kína – felügyelnék. Ez Kijev számára elfogadhatatlan volt, mivel gyakorlatilag vétójogot adott volna Moszkvának bármilyen katonai segítség felett.

Volodimir Zelenszkij többször is egyértelművé tette, hogy kínai csapatok jelenlétét nem fogadná el. Az ukrán elnök szerint Peking nem állt melléjük a háború elején, sőt drónokkal és technológiával segítette Moszkvát. „Ők semmit sem tettek, amikor a Krímet elfoglalták” – mondta Zelenszkij.

Az európai fővárosok szintén szkeptikusak a kínai békefenntartókkal kapcsolatban, ellenben Törökország részvételét elfogadhatónak tartják.

Recep Tayyip Erdogan nemrég közölte, Ankara kész békekonferenciát szervezni, és akár békefenntartó erőt is biztosítani, különösen a Fekete-tenger térségében.

Trump béketerve így ismét vitát gerjesztett, miközben a háború rendezéséről szóló tárgyalások érdemi áttörés nélkül zajlanak. Bár Washington hivatalosan tagadja, hogy a kínai békefenntartók szóba kerültek volna, a felvetés jól mutatja: a béke körüli játszmában egyre több a geopolitikai feszültség, mint a konszenzus.