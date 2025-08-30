Deviza
EUR/HUF396.51 0% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF458.3 0% CHF/HUF423.91 0% PLN/HUF93 0% RON/HUF78.15 0% CZK/HUF16.21 0% EUR/HUF396.51 0% USD/HUF339.33 0% GBP/HUF458.3 0% CHF/HUF423.91 0% PLN/HUF93 0% RON/HUF78.15 0% CZK/HUF16.21 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ENSZ Biztonsági Tanácsa
Donald Trump
Ukrajna
Törökország
Moszkva
Kína
Brüsszel
békefenntartó misszió
béketerv

Ez lehet a vége, Trump kimondta: kínai katonák vonulhatnak be Ukrajnába – Putyin örül

Az ötlet Moszkvától származik, Kijev és Európa azonban mereven ellenzi. Donald Trump állítólag azt javasolta, hogy kínai békefenntartók állomásozzanak Ukrajnában a háború lezárása után.
VG
2025.08.30., 06:08

Donald Trump egy múlt heti washingtoni egyeztetésen felvetette, hogy kínai békefenntartók felügyeljék az ukrajnai tűzszünetet – állította négy, a tárgyalásról értesült forrás.

(PRC70Years)CHINA-BEIJING-NATIONAL DAY-CELEBRATIONS (CN) kínai békefenntartók
Donald Trump állítólag azt javasolta, hogy kínai békefenntartók állomásozzanak Ukrajnában a háború lezárása után / Fotó: Xinhua via AFP

A Financial Times által bemutatott javaslat szerint Peking katonái egy semleges övezetben állomásoznának az 1300 kilométer hosszú frontvonal mentén, és a háború lezárását biztosítanák. A Fehér Ház azonnal cáfolt, mondván: ilyen nem hangzott el.

Kínai békefenntartók: védelmi garancia egy új szemszögből

A koncepció nem új, eredetileg Vlagyimir Putyin vetette fel 2022-ben, az isztambuli béketárgyalásokon. Akkor Moszkva egy olyan garanciarendszert akart, amelyben a békét az ENSZ Biztonsági Tanács állandó tagjai – köztük Oroszország és Kína – felügyelnék. Ez Kijev számára elfogadhatatlan volt, mivel gyakorlatilag vétójogot adott volna Moszkvának bármilyen katonai segítség felett.

Volodimir Zelenszkij többször is egyértelművé tette, hogy kínai csapatok jelenlétét nem fogadná el. Az ukrán elnök szerint Peking nem állt melléjük a háború elején, sőt drónokkal és technológiával segítette Moszkvát. „Ők semmit sem tettek, amikor a Krímet elfoglalták” – mondta Zelenszkij.

Az európai fővárosok szintén szkeptikusak a kínai békefenntartókkal kapcsolatban, ellenben Törökország részvételét elfogadhatónak tartják. 

Recep Tayyip Erdogan nemrég közölte, Ankara kész békekonferenciát szervezni, és akár békefenntartó erőt is biztosítani, különösen a Fekete-tenger térségében.

Trump béketerve így ismét vitát gerjesztett, miközben a háború rendezéséről szóló tárgyalások érdemi áttörés nélkül zajlanak. Bár Washington hivatalosan tagadja, hogy a kínai békefenntartók szóba kerültek volna, a felvetés jól mutatja: a béke körüli játszmában egyre több a geopolitikai feszültség, mint a konszenzus.

Kínai békefenntartók Ukrajnában: Peking tiszta vizet öntött a pohárba

Az EU tisztviselői abban reménykednek, hogy Peking bevonása esetén Oroszország beleegyezik a külföldi erők ukrajnai jelenlétébe. Kína azonban leszögezte, hogy nem tervez csapatokat küldeni Ukrajnába.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11894 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
hírszerzés

Meg merték csinálni: Európa csúnyán átverte Kína legfontosabb óriáscégét, pont úgy, ahogy Amerika akarta – Peking válasza pusztító lehet

A döntés mögött uniós és amerikai biztonsági aggályok, valamint a spanyol kormány „stratégiai autonómiára” való hivatkozása áll.
2 perc
Donald Trump

Ez lehet a vége, Trump kimondta: kínai katonák vonulhatnak be Ukrajnába – Putyin örül

Az ötlet Moszkvától származik, Kijev és Európa azonban mereven ellenzi.
2 perc
elektromos autók

Kína ledobta a bombát az európai autóiparra: filléres elektromos autót mutatott be – húsz perc alatt tölt fel

Az alapmodell ára 68 800 jüantól, vagyis mintegy 3,5 millió forintról indul, a csúcsverzió pedig félszilárdtest-akkumulátorral érkezik még idén.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu