Az Egyesült Államok kormánya jóváhagyta egy 825 millió dollár értékű fegyvercsomag eladását, amelyet Ukrajnában használnak fel, a költségeket pedig NATO-tagországok – Dánia, Hollandia és Norvégia – fedezik. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a szállítmány tartalmaz nagyobb hatótávolságú rakétákat és navigációs rendszereket, amelyek jelentősen erősíthetik Ukrajna védelmi képességeit. A küldött amerikai fegyverek rakétákat és GPS-eket is magukba foglalnak.

Ez Donald Trump válasza Kijev orosz bombázására: megindulnak az amerikai fegyverek Ukrajnába / Fotó: AFP

A csomag része

több mint 3000 ERAM rakéta,

ugyanennyi GPS-egység,

különféle kiegészítők,

valamint kiképzési és technikai támogatás.

A kormányzat a törvényeknek megfelelően tájékoztatta a kongresszust a megállapodásról. A fegyverszállítások mellett a Fehér Ház reagált az orosz–ukrán háború legfrisdebb fejleményeire is: Donald Trump amerikai elnök nem örült, de nem lepődött meg az Ukrajna, elsősorban Kijev ellen végrehajtott legutóbbi orosz dróntámadáson – olvasható a közleményben. Karoline Leavitt az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján tolmácsolta Donald Trump üzenetét:

A két ország nagyon régóta áll egymással háborúban, így Oroszország támadást intézett Kijev ellen, és hasonlóképpen Ukrajna az orosz olajfinomító kapacitásokat támadta.

A szóvivő szavai szerint az ukrán támadások augusztusban az orosz finomítói kapacitások ötödét tették használhatatlanná. „Az elnök feszült figyelemmel követi a történéseket, és sajnálatosan az öldöklés addig folytatódik, amíg a háború tart, ezért akar véget vetni a háborúnak” – fogalmazott Karoline Leavitt, kifejtve, hogy „talán a két oldal nem áll készen arra, hogy saját maga befejezze”. Hozzátette, hogy Donald Trump elnök „mindenkinél keményebben dolgozik azon, hogy elérje a háború végét”, de „a két ország vezetőjének is akarnia kell a háború lezárását”.

Trump szeptemberben felszólal az ENSZ-ben

A sajtótájékoztatón Karoline Leavitt bejelentette, hogy Donald Trump szeptember 22-én New Yorkba utazik, ahol a következő napon felszólal az ENSZ-közgyűlés politikai nagyhetének plenáris tanácskozásán.