Ez Donald Trump válasza Kijev orosz bombázására: megindulnak az amerikai fegyverek Ukrajnába

Az Egyesült Államok kormánya jóváhagyta egy 825 millió dollár értékű fegyvercsomag eladását, amelyet Ukrajnában használnak fel, a költségeket pedig NATO-tagországok – Dánia, Hollandia és Norvégia – fedezik. Az amerikai külügyminisztérium közleménye szerint a szállítmány tartalmaz nagyobb hatótávolságú rakétákat és navigációs rendszereket, amelyek jelentősen erősíthetik Ukrajna védelmi képességeit. A küldött amerikai fegyverek rakétákat és GPS-eket is magukba foglalnak.
A csomag része
A kormányzat a törvényeknek megfelelően tájékoztatta a kongresszust a megállapodásról. A fegyverszállítások mellett a Fehér Ház reagált az orosz–ukrán háború legfrisdebb fejleményeire is: Donald Trump amerikai elnök nem örült, de nem lepődött meg az Ukrajna, elsősorban Kijev ellen végrehajtott legutóbbi orosz dróntámadáson – olvasható a közleményben. Karoline Leavitt az elnöki hivatal napi sajtótájékoztatóján tolmácsolta Donald Trump üzenetét:
A két ország nagyon régóta áll egymással háborúban, így Oroszország támadást intézett Kijev ellen, és hasonlóképpen Ukrajna az orosz olajfinomító kapacitásokat támadta.
A szóvivő szavai szerint az ukrán támadások augusztusban az orosz finomítói kapacitások ötödét tették használhatatlanná. „Az elnök feszült figyelemmel követi a történéseket, és sajnálatosan az öldöklés addig folytatódik, amíg a háború tart, ezért akar véget vetni a háborúnak” – fogalmazott Karoline Leavitt, kifejtve, hogy „talán a két oldal nem áll készen arra, hogy saját maga befejezze”. Hozzátette, hogy Donald Trump elnök „mindenkinél keményebben dolgozik azon, hogy elérje a háború végét”, de „a két ország vezetőjének is akarnia kell a háború lezárását”.
A sajtótájékoztatón Karoline Leavitt bejelentette, hogy Donald Trump szeptember 22-én New Yorkba utazik, ahol a következő napon felszólal az ENSZ-közgyűlés politikai nagyhetének plenáris tanácskozásán.
A szóvivő a szövetségi kormány közbiztonsági intézkedéseinek eddigi eredményeiről is beszélt, azt mondta, hogy az augusztus 11-én bejelentett Washingtonra vonatkozó rendvédelmi lépések nyomán csaknem 1300 letartóztatást hajtottak végre a hatóságok. Szavai szerint
a bűnelkövetés összesen csaknem ötödével – 19 százalékkal – csökkent,
ezen belül az erőszakos bűncselekmények száma 30 százalékkal mérséklődött. Az emberölések száma több mint felével – 57 százalékkal – csökkent, és az erőszakos autórablások száma kétharmaddal visszaesett azóta, hogy a nemzeti gárda egységeit az utcákra vezényelték és a szövetségi kormány átvette az irányítást a főváros rendőrsége felett – mondta Karoline Leavitt.
Putyin végérvényesen nemet mondott Trumpnak, így nem lesz béke Ukrajnában – nem erről volt szó
Bár Donald Trump és Vlagyimir Putyin alaszkai csúcstalálkozója után reménykedni lehetett, hogy közeledtek valamelyest az álláspontok, most úgy tűnik, még sincs annyira közel az orosz–ukrán háború vége. Oroszország ugyanis szerdán elutasította annak a lehetőségét, hogy európai békefenntartó erők menjenek Ukrajnába a háború lezárása után. Szerdai sajtókonferenciáján a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov kijelentette, hogy Moszkva nem támogatja ezt az ötletet, nem is szeretne erről tárgyalni. Megjegyezte, hogy a NATO az elmúlt negyed évszázadban történt keleti bővítése az egyik alapvető oka volt Oroszország 2022-es ukrajnai inváziójának.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.