Elfogták az ukrán Volodimir Z.-t Pruszkówban – személyesen robbanthatta fel az Északi Áramlatot

A lengyel rendőrség Pruszkówban őrizetbe vett egy bizonyos Volodimir Z.-t, aki állítólag kulcsszereplő volt az Északi Áramlat felrobbantásában, miután a németek annyira szerették volna kihallgatni, hogy európai elfogatóparancsot is kiadtak ellene – írta a Magyar Nemzet.

A lengyelországi Pruszkówban őrizetbe vették az ukrán Volodimir Z.-t, aki a németek szerint kulcsszerepet játszott az Északi Áramlat 2022-es robbantásában / Fotó: Shutterstock

Az ügyvédje persze azonnal kontrázott: szerinte „nincs jogalap a kiadatásra”, hozzátéve, hogy a háború meg a Gazprom kényes jogi helyzete miatt bonyolult lenne megszervezni ezt az ügyet.

A német narratíva szerint azonban a férfi nem egyszerűen búvárokat oktatott, hanem valójában az Északi Áramlat felrobbantásának egyik kulcsszereplője volt.

2022 szeptemberében állítólag egy rostocki jachtról merült le, és a Balti-tenger fenekén nem kagylókat fotózott, hanem robbanóanyagot szerelt fel egy több milliárd eurós vezetékre. Ha igaz, amit mondanak, akkor ez minden idők legextrémebb „tanfolyami gyakorlatának” bizonyult.

Ez persze nem az első ukrán, akit előrángatnak a történetben. Augusztusban az olaszok is elkaptak egy Szerhij Kuznyecov nevű férfit, akiről azt mondják, hogy a robbantások koordinátora volt. Az ő kiadatását Németországoknak már el is kezdték szervezni a hatóságok.

Egyhamar nem zárul le az Északi Áramlat ügye

A nyomozás előrehaladtával a történet egyre több fordulatot vesz, hála a résztvevők furcsa magyarázatainak és a nemzetközi jogi és politikai béklyóknak, amelyek nem segítenek abban, hogy fény derüljön az igazságra. Az egyik oldal szerint profi katonai akció történt, a másik oldal szerint egy jachtos búvárklub játszott kincskeresőt a tenger mélyén.

Ami biztos: 2022 szeptember 26-án tényleg nagy durranás volt a Balti-tengeren, és három gázcső odalett, miközben egy csapat ukrán véletlenül pont a helyszínen „pecázott”.

Az egész ügy egyszerre tűnik geopolitikai krízisnek és egy rosszul sikerült kémfilm forgatókönyvének. Ha a bíróság tényleg kiadja Volodimir Z.-t, akkor hamarosan megtudjuk, hogy James Bond vagy Mr. Bean volt inkább a főszerepben. Addig is marad a pattogatott kukorica, mert a világ egyik legfurcsább nyomozása zajlik a szemünk előtt.