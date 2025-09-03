Rettenetes izraeli fegyvert szerzett be Oroszország közvetlen szomszédja: mostantól nem lesz nyugta Putyinnak se földön, se vízen – videón a Gabriel

Finnország haditengerészete a napokban hadrendbe állította a Gabriel Mk. 5 hajóellenes rakétarendszert. A szóban forgó rakétákat az Israel Aerospace Industries (IAI) gyártja, és a finn haditengerészetnél SSM 2020 föld-föld rakétarendszer néven állt szolgálatba – írta a Defense Industry Europe alapján a Neokohn.

Finnország izraeli gyártmányú rakétarendszerrel erősít / Fotó: Finnish Navy

A Gabriel rakétarendszer hadrendbe állítása a finn hadsereg nyári hadgyakorlatait követi, amelyek célja az új rendszer továbbfejlesztése volt, amely immár teljes mértékben működőképes és bevethető.

Az izraeli gyártmányú rakétát elsősorban a hajók elleni támadásra tervezték, azonban a Gabriel szárazföldi célpontokat is képes megsemmisíteni.

A Gabriel hatótávolsága több mint 200 kilométer.

Finnország szomszédos Oroszországgal. Az orosz–ukrán háború 2022. februári kitörése után kérte felvételét a NATO-ba, és 2023 óta tagja az észak-atlanti katonai szövetségnek.

Erre képes Finnország új fegyvere

„A bevezetett föld-föld rakétarendszer a haditengerészet egyik fő fegyverrendszere a tengeri aknák mellett. A rakétarendszer kifinomult tulajdonságai és nagy hatótávolsága hozzájárulnak a haditengerészeti védelmi feladatok nemzeti vagy szövetségi szinten történő végrehajtásához. A rendszer használata lehetővé teszi a haditengerészet számára, hogy részt vegyen a védelmi erők közös hadműveleteiben is, amit kulcsfontosságúnak tartunk” – ismertette Tuomas Tiilikainen tengernagy, a finn haditengerészet parancsnoka.

Hozzátette, hogy az SSM 2020 néven hadrendbe állított Gabriel az M85 hajóellenes rakétát fogja váltani, amelynek élettartama ebben az évtizedben lejár. A rakétát Hamina osztályú rakétahajókra és Pohjanmaa osztályú többcélú korvettekre, illetve szárazföldi járművekre fogják felszerelni.

