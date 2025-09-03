Az izraeli Sin Bét belbiztonsági szolgálat szerdán közölte, hogy sikerült megakadályoznia egy Hamász-tervet, amelynek célpontja Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter volt. A terrorszervezet aktivistáit a ciszjordániai Hebron környékén fogták el, és drónokat is lefoglaltak, amelyeket robbanószerrel akartak felszerelni, hogy merényletet kövessenek el a szélsőjobboldali politikus ellen.

Izraeli csúcsminiszterre támadott a Hamász: túlélte a politikus, rendíthetetlenül folytatja munkáját / Fotó: MENAHEM KAHANA

A Sin Bét szerint a Hamász-sejt Törökországból irányított központtal működött, kifejezetten azzal a céllal, hogy Bengvír ellen merényletet hajtson végre. Az izraeli hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben – számolt be róla a Reuters. Bengvír közleményben reagált a történtekre, hangsúlyozta, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni:

A Hamász már öt alkalommal próbált meg megölni, és minden alkalommal kudarcot vallott. Hálát adok Istennek és az izraeli biztonsági erőknek

– írta a miniszter, aki a kormánykoalícióban részt vevő Zsidó Erő párt vezetője. A Hamász, amellyel Izrael immár közel két éve háborúban áll a Gázai övezetben, egyelőre nem kommentálta az értesüléseket, Törökország szintén nem reagált a vádakra.