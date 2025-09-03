Deviza
EUR/HUF393.55 -0.55% USD/HUF337.5 -0.78% GBP/HUF453.51 -0.36% CHF/HUF419.64 -0.63% PLN/HUF92.52 -0.31% RON/HUF77.53 -0.48% CZK/HUF16.11 -0.28% EUR/HUF393.55 -0.55% USD/HUF337.5 -0.78% GBP/HUF453.51 -0.36% CHF/HUF419.64 -0.63% PLN/HUF92.52 -0.31% RON/HUF77.53 -0.48% CZK/HUF16.11 -0.28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,127.6 +0.31% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,888 -0.07% OTP30,100 +0.84% RICHTER10,330 -0.58% OPUS570 +0.71% ANY7,780 +1.3% AUTOWALLIS161.5 +1.89% WABERERS5,240 +1.16% BUMIX9,197.58 +0.81% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,147.23 +0.88% BUX103,127.6 +0.31% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,888 -0.07% OTP30,100 +0.84% RICHTER10,330 -0.58% OPUS570 +0.71% ANY7,780 +1.3% AUTOWALLIS161.5 +1.89% WABERERS5,240 +1.16% BUMIX9,197.58 +0.81% CETOP3,446.47 +0.88% CETOP NTR2,147.23 +0.88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
merénylet
Bengvír
Izrael
nemzetbiztonság
Hamász

Izraeli csúcsminiszterre támadott a Hamász: túlélte a politikus, rendíthetetlenül folytatja munkáját

Izrael szerint a Hamász ismét merényletet tervezett Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter ellen. A hatóságok Hebronban több gyanúsítottat őrizetbe vettek, drónokat is lefoglaltak. Bengvír kijelentette: nem fél, és tovább folytatja munkáját.
VG/MTI
2025.09.03, 19:15
Frissítve: 2025.09.03, 20:39

Az izraeli Sin Bét belbiztonsági szolgálat szerdán közölte, hogy sikerült megakadályoznia egy Hamász-tervet, amelynek célpontja Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter volt. A terrorszervezet aktivistáit a ciszjordániai Hebron környékén fogták el, és drónokat is lefoglaltak, amelyeket robbanószerrel akartak felszerelni, hogy merényletet kövessenek el a szélsőjobboldali politikus ellen.

Izraeli csúcsminiszterre támadott a Hamász: túlélte a politikus, rendíthetetlenül folytatja munkáját
Izraeli csúcsminiszterre támadott a Hamász: túlélte a politikus, rendíthetetlenül folytatja munkáját / Fotó: MENAHEM KAHANA

A Sin Bét szerint a Hamász-sejt Törökországból irányított központtal működött, kifejezetten azzal a céllal, hogy Bengvír ellen merényletet hajtson végre. Az izraeli hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben – számolt be róla a Reuters. Bengvír közleményben reagált a történtekre, hangsúlyozta, hogy nem hagyja magát megfélemlíteni:

A Hamász már öt alkalommal próbált meg megölni, és minden alkalommal kudarcot vallott. Hálát adok Istennek és az izraeli biztonsági erőknek

– írta a miniszter, aki a kormánykoalícióban részt vevő Zsidó Erő párt vezetője. A Hamász, amellyel Izrael immár közel két éve háborúban áll a Gázai övezetben, egyelőre nem kommentálta az értesüléseket, Törökország szintén nem reagált a vádakra.

Izraeli légi csapás végzett a jemeni húszik vezetőjével

Életét vesztette a jemeni húszi lázadók által ellenőrzött kormány miniszterelnöke az augusztus 31-ei izraeli légi támadásban, Szanában. Ahmed al-Rahavi kormányfőn kívül több miniszter is belehalt a támadásba, más miniszterek és tisztségviselők pedig megsebesültek. Izrael védelmi minisztere, Israel Katz szombaton kijelentette, hogy a támadás „súlyos csapást” mért a húszikra, de szerinte „ez csak a kezdet”.

Izraeli háború

Izraeli háború
2531 cikk

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu