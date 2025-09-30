Deviza
EUR/HUF390.32 -0.2% USD/HUF332.34 -0.33% GBP/HUF446.83 -0.27% CHF/HUF416.84 -0.29% PLN/HUF91.41 -0.21% RON/HUF76.8 -0.2% CZK/HUF16.04 -0.38% EUR/HUF390.32 -0.2% USD/HUF332.34 -0.33% GBP/HUF446.83 -0.27% CHF/HUF416.84 -0.29% PLN/HUF91.41 -0.21% RON/HUF76.8 -0.2% CZK/HUF16.04 -0.38%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,987.9 -0.27% MTELEKOM1,808 +0.22% MOL2,712 -1.77% OTP28,910 -0.48% RICHTER9,865 +1.42% OPUS557 -0.36% ANY7,460 +1.61% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,291.2 +0.64% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,159.97 -0.5% BUX98,987.9 -0.27% MTELEKOM1,808 +0.22% MOL2,712 -1.77% OTP28,910 -0.48% RICHTER9,865 +1.42% OPUS557 -0.36% ANY7,460 +1.61% AUTOWALLIS159 0% WABERERS4,900 0% BUMIX9,291.2 +0.64% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,159.97 -0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
vasútállomás
Lázár János
Európai Beruházási Bank

Lázár János kiakadt a MÁV miatt: „Magyar Péter személyesen járt közben, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezt az egymilliárd eurós forrást”

Az építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja az egymilliárd eurós hitelt a MÁV-nak.
VG
2025.09.30., 13:40

„Rossz hírt kapott Magyarország és mindenki, aki közlekedik: a Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja azt az egymilliárdos hitelt a MÁV-nak” – közölte Lázár János.

ORBÁN Viktor; LÁZÁR János
Fotó: Benkő Vivien Cher / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

A magyar vasúttal kapcsolatos legnagyobb bejelentést az építési és közlekedési miniszter tette még tavaly nyáron. Akkor közölte, hogy a kormány összesen egymilliárd eurós hitelkérelemmel fordult az Európai Beruházási Bankhoz . A hitel újabb egymilliárd euróval egészül ki az állam részéről, és így mintegy 880 milliárd forintot meghaladó értékben valósulhat meg a vasútpálya-építési program.

A miniszter szerint „Magyar Péter személyesen járt közbe, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezt az egymilliárd eurós forrást”.  Lázár még idén nyáron is azt közölte, hogy az ellenzéki párt nyomást gyakorolt a beruházási bankra, ezért bizonytalan időre elhalasztotta a döntését.

Korábban a Világgazdaság beszámolt arról, hogy a MÁV már idén belevághat több forgalmas hazai vasútvonal és vasútállomás megújításába, ha sikerrel zárulnak az Európai Beruházási Bankkal folytatott tárgyalások.

A vasútvonalakkal párhuzamosan a MÁV 36 állomás felújítását tervezi, ebből 14-et a Magyar Falu Programon keresztül újítanának meg. A  meghirdetett programból azonban nem derült ki, hogy konkrétan hol lesznek fejlesztések. A MÁV és a minisztérium eddig csupán annyit közölt, hogy 

  • 660 kilométernyi pályát újítanak fel, 
  • ezáltal 119 kilométer lassújel szűnik meg.

A legnagyobb beruházásnak a gyulai felvételi épület építése ígérkezik, amelyet 3,3 milliárdból terveznek megvalósítani.

A Balatonon is több vasútállomást felújítanak, és 2027 harmadik negyedévében zárulhatnak le a munkálatok.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Lázár János

Lázár János kiakadt a MÁV miatt: „Magyar Péter személyesen járt közben, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezt az egymilliárd eurós forrást”

Az építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja az egymilliárd eurós hitelt a MÁV-nak.
5 perc
drónháború

Megvan Brüsszel mesterterve, béke ugyan nincs, de az orosz jóvátételt máris elköltik – fegyverre Ukrajnának

Jóvátételi kölcsön nyújtását javasolta Ukrajnának az Európai Bizottság elnöke kedden Brüsszelben, Ursula von der Leyen szerint a kölcsön orosz vagyoneszközökön alapulna.
4 perc
platform

Fordulat a kitiltóháborúban: Trump óriási kártérítést kap a YouTube-tól

Több milliárd forintnyi kártérítést kap az amerikai elnök a YouTube-tól.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu