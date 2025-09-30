Már biztos: Európára szakadt a méregdrága teher, sorjáznak a figyelmeztetések, Amerika nem segít védelmet építeni

A varsói Biztonsági Fórumon Donald Tusk lengyel miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy Európának fel kell hagynia az Egyesült Államokra való támaszkodással, és saját erejéből kell szembenéznie a háborúval. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pedig egy közös európai légvédelmi rendszer létrehozását sürgette az orosz fenyegetések elhárítására – írja a Magyar Nemzet az Euractiv alapján.

Donald Tusk elárulta, szerint minek kellene Európa prioritásának lennie / Fotó: Robert Kowalewski / Agencja Wybo / TNS/ABACA via Reuters

Ukrajna képes mindenféle orosz drónnal és rakétával szemben fellépni, és ha együtt cselekszünk a régióban, elegendő fegyverrel és gyártási kapacitással rendelkezünk majd – jelentette ki Zelenszkij.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök ugyanazon az ülésen felszólalva azt mondta, Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia.

Fel kell ismernünk, hogy ez a mi háborúnk.

A lengyel kormányfő a konfliktust egy visszatérő projekt részének nevezve, amelynek célja a „nemzetek rabszolgasorba taszítása, az egyének szabadságának megfosztása, valamint az autoritarizmus, a zsarnokság, a kegyetlenség és az emberi jogok felszámolásának győzelme”.

Tusk a transzatlanti közösségben „esetlegesen keletkező repedésekre” is figyelmeztetett. A miniszterelnök szerint „Európa prioritása annak bizonyítása kell hogy legyen, hogy önállóan is képes hatékonyan fellépni”.

Drónfal és elrettentés: Európa fegyverkezik, Magyarországot teljesen izolálnák – óriási tétje van a közelgő csúcsnak

A fegyverkezés felpörgetése nem könnyű feladat. Az unió egy drónfal létrehozását tervezi, amely képes felismerni és elhárítani a légterébe lépő robotrepülőket. Ezzel nem minden uniós tisztségviselő ért egyet, sokan vélik úgy, hogy a vadászgépek bevetése a NATO és nem az EU feladata.

A döntéshozóknak nem lesz könnyű dolguk, amikor arra próbálnak megoldást találni, hogy mit tegyenek az elrettentés érdekében egy egyre kockázatvállalóbb Oroszországgal szemben úgy, hogy az ne vezessen széles körű eszkalációhoz.