Orbán Viktor megszólalt a Lengyelország fölött lelőtt orosz drónokról, ez Magyarország álláspontja: "Itt az ideje véget vetni ennek"

„Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan” – jelentette ki szerda délelőtti Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Orbán Viktor: Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A miniszterelnök szerint ez az eset is bizonyítja, hogy Magyarország békét szorgalmazó politikája indokolt és észszerű.

Hozzátette, hogy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár, éppen ezért itt az ideje véget vetni ennek. Emiatt továbbra is támogatja az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump békét célzó erőfeszítéseit.

Ezt tudni a Lengyelországot ért incidensről

Mint ismert, Lengyelország szerda hajnalban arról számolt be, hogy orosz drónok megsértették a légterét. A pilóta nélküli légi járművek valószínűleg Ukrajna nyugati részén keresztül érkeztek lengyel területre, ahol a légvédelem lelőtte őket. Az incidensben senki sem sérült meg, sajtóinformációk szerint egy orosz drón egy beépítetlen területen lévő mezőre zuhant.

Fehéroroszország vezérkari főnöke, Pavel Muraveiko délelőtt arról számolt be, hogy Minszk információkat cserélt Varsóval a Lengyelország határát megsértő drónokkal kapcsolatban, lehetővé téve a lengyel fegyveres erőknek, hogy reagáljanak a légtér megsértésére. A vezérkari főnök szerint folyamatos az egyeztetés a régió országai között ilyen esetekben.