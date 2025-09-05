Surányi György közölte, mikor lesz vége a rezsicsökkentésnek Magyarországon: a volt jegybankelnök már a Tisza tanácsadója

A kétszeres volt jegybankelnök, Surányi György mostanában Magyar Péter tanácsadói között tűnt fel. A Rákosmenti Tisza-szigeteknél lépett fel júliusban egy közel két és fél órás előadással, ahol hosszan válaszolt a jelenlévők kérdéseire is – számolt be az Ellenpont.

Surányi György szerint eljöhet az a pillanat, amikor felül kell vizsgálni a rezsicsökkentést / Fotó: Hegedűs Márta

Surányi itt ismerte el, hogy a Tisza Párt tanácsadója, rendszeresen beszél a vezetőkkel. Előadás egy pontján arról beszélt, hogy a rezsicsökkentést meg lehet majd kérdőjelezni. Ő maga is tudja, hogy ez veszélyes – ahogy fogalmaz „meleg dolog”– ezért nem tanácsolja, hogy ezzel kezdjék, de egy idő után el kell törölni.

„(…) beszéltem a rezsicsökkentésnél is, ugyanez a helyzet. Hogy tehát a rezsinek is neki kell (...) Az egy meleg dolog, tehát azt nem javasolnám egyetlen kormánynak se, hogy azzal kezdje. De ott is azt kell mondanom, hogy előbb-utóbb azt is (…) lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést” – fogalmazott.

A cikk szerint Surányi az orosz–ukrán háborúban megkötött esetleges tűzszünetet olyan pillanatnak nevezte, amikor a rezsicsökkentéshez hozzá kell nyúlni.

„(…) ha szerencsénk van, mint ország és véget ér ez a szörnyű orosz agresszió, és

az energiaárak esetleg tovább normalizálódnak, na akkor lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni rezsicsökkentést (...)”

– jelentette ki a korábbi jegybankelnök.