Fordulat: az ukrán külügyminiszter mégsem jön Magyarországra – kiderült, ki fogja helyettesíteni

Mégsem érkezik Magyarországra az ukrán külügyminiszter. Bár Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn még arról számolt be, hogy Andrij Szibiha a héten hazánkba látogat, úgy tűnik, változott a terv.

Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes érkezik Budapestre az ukrán külügyminiszter helyett / Fotó: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / AFP

A Külgazdasági és Külügyminisztérium kedden a Telex érdeklődésére számolt be a látogatás részleteiről. „A jelenlegi információk szerint az ukrán kormány végül Tarasz Kacska Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettest delegálta a budapesti tárgyalásra, amelyre várhatóan csütörtökön kerül majd sor” – írta a tárca a lapnak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn arról beszélt, hogy a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli. De azt hozzátette, hogy a kormány továbbra is a párbeszéd híve, ezért a héten Magyarországra látogat az ukrán diplomácia vezetője.

Szijjártó javítana a magyar–ukrán kapcsolatokon

„Hogy hogyan lehetne javítani a kapcsolatokon? Hát úgy például, hogy az ukránok visszaadják az összes olyan kisebbségi jogot a magyaroknak, amit elvettek. Ez csakis rajtuk múlik. Hogyha a korrupcióellenes jogszabályt vissza lehetett csinálni egy perc alatt európai nyomásra, akkor a kisebbségi jogokat is vissza lehet adni pont annyi idő alatt” – fejtette ki korábban a miniszter.

Szijjártó Péter szerint a probléma az, hogy amíg az Európai Uniónak valamiért fontosabb volt a korrupciós intézmények hovatartozása az ukrán államigazgatásban, addig egyáltalán nem érdekli a kárpátaljai magyarok sorsa.

A tárcavezető hétfőn még úgy nyilatkozott, hogy továbbra is híve a folyamatos párbeszédnek, amelynek keretében ezen a héten Budapestre látogat ukrán kollégája, Andrij Szibiha, ha minden jól megy.

„Készen állok rá, hogy megvitassam vele mindezeket a kérdéseket sokadszor. Az elmúlt tizenegy évben nem tudom hány tucatszor találkoztam négy különböző ukrán külügyminiszterrel. Mindig elmondtam, mit szeretnénk, mindig az ellenkezője lett, de hát hogy is mondjam, a diplomácia és a külpolitika ilyen, próbálkozzunk újra” – fogalmazott.