Deviza
EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.46 +0.4% GBP/HUF453.93 +0.23% CHF/HUF420.88 -0.13% PLN/HUF92.52 -0.01% RON/HUF77.46 -0.09% CZK/HUF16.16 +0.02% EUR/HUF393.08 -0.04% USD/HUF335.46 +0.4% GBP/HUF453.93 +0.23% CHF/HUF420.88 -0.13% PLN/HUF92.52 -0.01% RON/HUF77.46 -0.09% CZK/HUF16.16 +0.02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,653.31 -0.31% MTELEKOM1,854 -1.49% MOL2,890 +0.35% OTP29,690 -0.84% RICHTER10,400 +0.19% OPUS552 -1.25% ANY7,700 0% AUTOWALLIS159 +1.27% WABERERS5,160 0% BUMIX9,469.48 +1.42% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,168.53 -0.38% BUX102,653.31 -0.31% MTELEKOM1,854 -1.49% MOL2,890 +0.35% OTP29,690 -0.84% RICHTER10,400 +0.19% OPUS552 -1.25% ANY7,700 0% AUTOWALLIS159 +1.27% WABERERS5,160 0% BUMIX9,469.48 +1.42% CETOP3,480.82 -0.37% CETOP NTR2,168.53 -0.38%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
háború
Tarasz Kacska
Andrij Szibiha
orosz-ukrán
Ukrajna
Oroszország
Szijjártó Péter

Fordulat: az ukrán külügyminiszter mégsem jön Magyarországra – kiderült, ki fogja helyettesíteni

Elmarad Szijjártó Péter és Andrij Szibiha személyes találkozója. Az ukrán külügyminiszter helyett Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes érkezik Budapestre csütörtökön.
VG
2025.09.09, 17:53
Frissítve: 2025.09.09, 18:16

Mégsem érkezik Magyarországra az ukrán külügyminiszter. Bár Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn még arról számolt be, hogy Andrij Szibiha a héten hazánkba látogat, úgy tűnik, változott a terv.

Tarasz Kacska Ukrajna orosz-ukrán háború
Tarasz Kacska miniszterelnök-helyettes érkezik Budapestre az ukrán külügyminiszter helyett / Fotó: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / AFP

A Külgazdasági és Külügyminisztérium kedden a Telex érdeklődésére számolt be a látogatás részleteiről. „A jelenlegi információk szerint az ukrán kormány végül Tarasz Kacska Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettest delegálta a budapesti tárgyalásra, amelyre várhatóan csütörtökön kerül majd sor” – írta a tárca a lapnak.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn arról beszélt, hogy a magyar–ukrán kapcsolatok folyamatos romlása miatt a felelősség egyértelműen Kijevet terheli. De azt hozzátette, hogy a kormány továbbra is a párbeszéd híve, ezért a héten Magyarországra látogat az ukrán diplomácia vezetője.

Szijjártó javítana a magyar–ukrán kapcsolatokon

„Hogy hogyan lehetne javítani a kapcsolatokon? Hát úgy például, hogy az ukránok visszaadják az összes olyan kisebbségi jogot a magyaroknak, amit elvettek. Ez csakis rajtuk múlik. Hogyha a korrupcióellenes jogszabályt vissza lehetett csinálni egy perc alatt európai nyomásra, akkor a kisebbségi jogokat is vissza lehet adni pont annyi idő alatt” – fejtette ki korábban a miniszter.

Szijjártó Péter szerint a probléma az, hogy amíg az Európai Uniónak valamiért fontosabb volt a korrupciós intézmények hovatartozása az ukrán államigazgatásban, addig egyáltalán nem érdekli a kárpátaljai magyarok sorsa.

A tárcavezető hétfőn még úgy nyilatkozott, hogy továbbra is híve a folyamatos párbeszédnek, amelynek keretében ezen a héten Budapestre látogat ukrán kollégája, Andrij Szibiha, ha minden jól megy.

„Készen állok rá, hogy megvitassam vele mindezeket a kérdéseket sokadszor. Az elmúlt tizenegy évben nem tudom hány tucatszor találkoztam négy különböző ukrán külügyminiszterrel. Mindig elmondtam, mit szeretnénk, mindig az ellenkezője lett, de hát hogy is mondjam, a diplomácia és a külpolitika ilyen, próbálkozzunk újra” – fogalmazott.

A magyar és az ukrán külügy kapcsolata viharosan alakult az elmúlt hetekben, augusztusban Szijjártó és Szibiha között éles üzengetés zajlott a Twitteren.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11945 cikk

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz

Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz
168 cikk

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu