Orbán Viktor tüzetesen elmagyarázta, hogyan lesz olcsóbb a kenyér a budapesti békecsúcs miatt: "Nézzük hát, hogyan is?"

A balos elemzőknek és politikusoknak szúrt oda Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor miniszterelnök a közelgő budapesti békecsúcs előtt, hiszen ma már kevés érv maradt a háború folytatása mellett.

Fotó: Fischer Zoltán

Orbán Viktor levezette, hogyan segíti a magyar gazdaságot a béke

A kormányfő szerint a kákán is csomót keresők számára már csak egy állítás maradt, ami így szól:

Szép dolog, hogy Trump és Putyin Budapesten találkozik, de hogy lesz ettől olcsóbb a kenyér?

Orbán Viktor ezért részletesen levezette, hogy az ukrajnai béke hogyan segítheti a magyar gazdaságot. A miniszterelnök először arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz-ukrán háború első három évében Magyarország 9100 milliárd forintot bukott, ami családonként több mint 2 millió forintot jelent. Ugyanis drágult az energia és a gáz ára, kilőtt az infláció és még a szankciókon is buktunk, mert kevesebbet tudtunk kereskedni, miközben megugrott az állampapírok kamata, drágább lett az ország finanszírozása.

A kormányfő szerint ha sikerül véget vetni a háborúnak, akkor a fentiek megszűnnek, így végre fellélegezhet a magyar gazdaság és visszatérhet a háború előtti növekedés.

Mindenki többet fog keresni, és még a kenyér is olcsóbb lesz.

– ígérte Orbán Viktor, aki szerint Magyarországnak alapvető érdeke a budapesti békecsúcs sikere, amiért mindent meg kell tenni.

A budapesti békecsúcs kérdésben a piacok egyetértenek Orbán Viktorral

A Trump-Putyin-találkozó hírét mindenesetre a piacok is pozitívan fogadták, a bejelentés hírére esett az olaj ára, miközben a forint is erősödni tudott mind a dollárral, mind az euróval szemben, de a 10 éves magyar államkötvény hozama is május óta nem látott mélypont közelében van, ami arra utal, hogy Orbán Viktor optimizmusát a befektetőt is osztják.

A forint erősödése és az olajár esése, mely a tényleges békekötés esetén még fel is gyorsulhat így azt eredményezheti, hogy az autósok akár már a közeljövőben jelentős áreséssel találkozhatnak a benzinkutakon. Az üzemanyagok árának esése mellett a béke reménye mellett ráadásul több más tényező is szól, hiszen jelentős túlkínálat kezd kialakulni a globális olajpiacon, ami a geopolitikai kockázat mérséklődésével párhuzamosan olcsóbb árakhoz vezethet.