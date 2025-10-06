Tetőfokára hág a drónőrület Európában, Merz az oroszokat vádolja és lecsapna

Az elmúlt napok titokzatos drónincidensei több nyugat-európai repülőteret megbénítottak, és újra napirendre tették a polgári légtér védelmét. Friedrich Merz német kancellár szerint a jelenség nem véletlen: Berlin Oroszországot sejti a háttérben, ezért gyors jogi és katonai válaszokra készül – írta a Magyar Nemzet.

Friedrich Merz szerint Nyugat-Európának meg kell erősíteni a legvédelmi képességeit, az orosz drónakciók ugyanis csak tesztek, amelyek egy nagyobb katonai lépést előzhetek meg / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az elmúlt napokban szokatlan dróntevékenység borzolta a kedélyeket Nyugat-Európa szerte: a müncheni repülőtéren többször le kellett zárni a kifutópályákat, a frankfurti és koppenhágai légiforgalom is órákra megbénult. A légi irányítók ismeretlen eredetű repülőgépeket észleltek, a járatok tucatjait törölték, utasok ezrei rekedtek a terminálokon.

A német sajtó szerint katonai felderítő drónokat is láttak, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg. Fegyverzett eszközről nincs szó, de a helyzet így is példátlan: ilyen gyakori és koordináltnak tűnő drónrepüléseket még nem tapasztaltak Európában.

Ezek felderítési kísérletek és próbálkozások a lakosság megfélemlítésére, a háttérben pedig Moszkva áll, aki a védelmi képességeinket teszteli

– mondta Friedrich Merz kancellár, aki szerint a jelenség új szintre lépett a hibrid hadviselésben.

A német titkosszolgálatok szerint az utóbbi hetek eseményei illeszkednek az orosz hibrid műveletek sorába, amelyekben a kibertámadások, a dezinformáció és a drónfelderítés egyaránt szerepet kap. S bár Oroszország tagadja a vádakat, Berlin szerint a mintázat egyértelmű: az orosz fél az európai reakciókat méri.

„Oroszország célja a második világháború utáni politikai rend aláásása. Nekünk kötelességünk megvédeni Európát, és megerősíteni a NATO-t, hogy Moszkva el se gondolkodhasson újabb támadásokon" – figyelmeztetett Merz, aki szerint Moldova, a balti államok és Lengyelország lehetnek a következő célpontok.

Friedrich Merz: meg kell erősíteni a jogi és a katonai védelmet

A német kormány az incidensek után azonnali intézkedéseket sürgetett. Alexander Dobrindt belügyminiszter bejelentette, hogy közös drónelhárító központ jön létre, amelyben a szövetségi rendőrség, a vámhatóság, a bűnügyi hivatal és a tartományi szervek is részt vesznek.