Tetőfokára hág a drónőrület Európában, Merz az oroszokat vádolja és lecsapna

A nyugat-európai repülőterek egymás után állnak le a drónészlelések miatt, a Berlin pedig Oroszországot sejti a háttérben. Friedrich Merz szerint Nyugat-Európának meg kell erősíteni a legvédelmi képességeit, az orosz drónakciók ugyanis csak tesztek, amelyek egy nagyobb katonai lépést előzhetek meg.
VG
2025.10.06., 11:27

Az elmúlt napok titokzatos drónincidensei több nyugat-európai repülőteret megbénítottak, és újra napirendre tették a polgári légtér védelmét. Friedrich Merz német kancellár szerint a jelenség nem véletlen: Berlin Oroszországot sejti a háttérben, ezért gyors jogi és katonai válaszokra készül – írta a Magyar Nemzet.

Friedrich Merz német kancellár német infrastruktúra
Friedrich Merz szerint Nyugat-Európának meg kell erősíteni a legvédelmi képességeit, az orosz drónakciók ugyanis csak tesztek, amelyek egy nagyobb katonai lépést előzhetek meg / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az elmúlt napokban szokatlan dróntevékenység borzolta a kedélyeket Nyugat-Európa szerte: a müncheni repülőtéren többször le kellett zárni a kifutópályákat, a frankfurti és koppenhágai légiforgalom is órákra megbénult. A légi irányítók ismeretlen eredetű repülőgépeket észleltek, a járatok tucatjait törölték, utasok ezrei rekedtek a terminálokon.

A német sajtó szerint katonai felderítő drónokat is láttak, de ezt hivatalosan még nem erősítették meg. Fegyverzett eszközről nincs szó, de a helyzet így is példátlan: ilyen gyakori és koordináltnak tűnő drónrepüléseket még nem tapasztaltak Európában.

Ezek felderítési kísérletek és próbálkozások a lakosság megfélemlítésére, a háttérben pedig Moszkva áll, aki a védelmi képességeinket teszteli

– mondta Friedrich Merz kancellár, aki szerint a jelenség új szintre lépett a hibrid hadviselésben.

A német titkosszolgálatok szerint az utóbbi hetek eseményei illeszkednek az orosz hibrid műveletek sorába, amelyekben a kibertámadások, a dezinformáció és a drónfelderítés egyaránt szerepet kap. S bár Oroszország tagadja a vádakat, Berlin szerint a mintázat egyértelmű: az orosz fél az európai reakciókat méri.

„Oroszország célja a második világháború utáni politikai rend aláásása. Nekünk kötelességünk megvédeni Európát, és megerősíteni a NATO-t, hogy Moszkva el se gondolkodhasson újabb támadásokon" – figyelmeztetett Merz, aki szerint Moldova, a balti államok és Lengyelország lehetnek a következő célpontok.

Friedrich Merz: meg kell erősíteni a jogi és a katonai védelmet

A német kormány az incidensek után azonnali intézkedéseket sürgetett. Alexander Dobrindt belügyminiszter bejelentette, hogy közös drónelhárító központ jön létre, amelyben a szövetségi rendőrség, a vámhatóság, a bűnügyi hivatal és a tartományi szervek is részt vesznek.

A kabinet ezen a héten napirendre tűzi a szövetségi rendőrségi törvény módosítását is, hogy a hadsereg belföldön is bevethető legyen drónelhárítási célokra. Markus Söder bajor miniszterelnök szintén sürgette a gyors lépéseket: 

Most már nem a vita, hanem a cselekvés ideje jött el.

Az elmúlt hónapokban több országban észleltek hasonlóan gyanús drónokat: Norvégiában és Dániában energetikai infrastruktúrák közelében, Lengyelországban és a balti államokban pedig katonai területek fölött. A NATO-partnerek közös figyelmeztetést adtak ki, miszerint a civil drónok mellett valószínűleg „állami hátterű felderítő eszközök” is megjelentek az európai légtérben. Emiatt a német válasz valószínűleg nem lesz egyedi a térségben, és akár a NATO is kidolgozhat egy válaszrendszert, amelyhez az egész katonai szövetség igazodni fog.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő szerint dezinformációs kampány zajlik Európában, és tagadta, hogy a dróntámadást Oroszország kezdeményezte volna.

 

