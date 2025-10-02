Orosz LNG: a szankciók az árnyékflottákat gazdagítják

Eddig sem volt titok, ma pedig már bevett kereskedelmi eszköz az orosz energiahordozók vásárlási tilalmának más országok zászlaja alatti megkerülése. Az árnyékflották használata még nagyobb súlyt kaphat, ha az Oroszország elleni szankciók újabb csomagja 2027-től megtiltja az orosz LNG uniós importját, ahogyan az a szándékok szintjén már elhangzott.

Az orosz LNG megtalálja a piacát / Fotó: Yamal LNG

A szankciók azonban nem vonatkoznak minden országra, ami a tilalmat elrendelők oldaláról gond, az elszenvedők és a harmadik felek – egyben a haszonélvezők – szempontjából előny. A kereskedők eddig is erre építve kerülhették meg legálisan a tilalmakat, és ezután is ezt fogják tenni. A TotalEnergies vezérigazgatója, Patrick Pouyanne már nyíltan beszélt arról egy New York-i befektetői konferencián, hogy az esetleges új tilalom csak az orosz LNG szállítási útvonalának módosítását hozná. Őt idézve a Bloomberg arról is beszámol, hogy amíg a szankciók csak az orosz LNG uniós importját tiltják, de a cseppfolyós gáz (európai cégek általi) oroszországi előállítását nem, addig

az orosz LNG-szállítmányok a világ más részeire átirányíthatók, árnyékflották közbeiktatásával pedig Európába is.

A hírügynökség által tolmácsolt megjegyzéshez hozzátehetjük, hogy eleve kérdéses egy olyan szankció komolysága, amely nem terjed ki az LNG-t előállító létesítményre.

A francia TotalEnergies részvényes a Novatek PJSC által vezetett észak-oroszországi Jamal LNG üzemben. Az üzemtől hosszú távon szerződés keretében vásárol terméket. A létesítmény – ellentétben az ország számos újabb projektjével – nem áll korlátozások alatt.

A vezérigazgató részletezte, hogy ha rajta múlik,

egy esetleges szankció esetén is átveheti az LNG-t, azt elszállíthatja például a nem uniós, Európához közeli Törökországba vagy a távolabbi Indiába. (Onnan azt bárki megvásárolhatja.)

A Bloomberg felhívja a figyelmet, hogy ezek a megjegyzések e témában az elsők és a legerősebbek közé tartoznak, és fontos, hogy az orosz Jamal LNG exportüzem egyik fő, hosszú távú ügyfelétől származnak.

Az orosz LNG tiltása csak az egyik eleme az uniós tervnek

Az EU egy éve javasolta az orosz szuperhűtött üzemanyag minden importjának 2027-től történő tilalmát Moszkva ukrajnai háborúja miatt. A javaslat egy új, Oroszországgal szembeni szankciócsomag része lenne. A tilalomra azon terv részeként kerülne sor, amely meghatározná az orosz fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivezetését.