Zelenszkij szétrobbantja Ukrajna különleges hadseregét – pánikolnak a külföldi harcosok
Ukrajna a szárazföldi erők alá tartozó, külföldi önkénteseket tömörítő Nemzetközi Légió felszámolását tervezi. A légiósokat különböző egységekbe és régiókba helyezhetik át, ami az érintettek szerint óhatatlanul hibákhoz vezethet és ezáltal emberéletekbe kerülhet. Sok érintettet nem is tájékoztattak arról, mi lesz a sorsa.
A tervről nevük elhallgatását kérő légiós forrásokból értesült a Kyiv Independentnek, a szárazföldi erők egyelőre nem reagáltak a lap megkeresésére a döntés az okaival vagy a várható strukturális változással kapcsolatban.
A terv azonban nem érinti a védelmi minisztérium katonai hírszerzése (HUR) alá tartozó másik Nemzetközi Légiót.
A gyakorlatilag felszámolandó légiót 2022 februárjában alapították Volodimir Zelenszkij elnök kérésére. Lehetővé tette a külföldiek számára, hogy az ukrán hadsereg oldalán harcoljanak.
A Nemzetközi Légió jelenlegi formáját akarják megtartani a tagjai
A jelenlegi terv szerint a Nemzetközi Légió három harci zászlóalját áthelyezik egy rohamosztaghoz vagy dandárhoz, mondta a lapnak az egyik forrás. A tiszt, több megkérdezett légióssal együtt, azt mondta, hogy azért nyilatkoznak, hogy a légiót jelenlegi formájában megőrizzék, mert nincs szükség változtatásra.
Az áthelyezés várhatóan az év végére befejeződik.
A szárazföldi erők céljairól csak egy november 16-i Facebook-poszt árulkodik, amelyben tudatták, hogy a külföldi önkéntesekkel való együttműködési rendszerük változik, hogy „jobb integrációt, racionálisabb emberi erőforrás-felhasználást és egyenlő esélyeket biztosítson az ukrán katonákkal”.
„Az új modell alapelve, hogy tapasztalataikat, motivációjukat és szakmai készségeiket a lehető leghatékonyabban hasznosítsák azokban az egységekben, ahol a legnagyobb szükség van rájuk” – olvasható a bejegyzésben.
Az áthelyezés mintegy 1000 katonát érint
a légió első, második és harmadik zászlóaljából, a negyedik kiképző zászlóalj pedig az új külföldi önkéntesek kiképzőközpontjává válik, hogy felkészítse őket a háborúra, mondta az egyik forrás.
„Abszurd” és veszélyes ötlet
A tervezett változtatást „abszurdnak” tartja Ruszlan Mirosnyicsenko ezredes, 2. zászlóalj korábbi, a „Mikulás” hívójellel rendelkező parancsnoka is, aki szerint ez a lépés veszélyezteti a nehezen megszerzett bizalmat különösen azoknál a külföldieknél, akik elhagyták hazájukat, hogy harcoljanak és „nagy valószínűséggel meghaljanak” Ukrajnáért.
„Ha elveszíted a bizalmat, elveszíted a katonát. És akkor megszegi a szerződését” – nyilatkozta az ezredes a lapnak.
A források emlékeztettek, hogy a légió már alkalmazkodott a külföldiek nagy csoportjának kezelésével járó kihívásokhoz, angol és spanyol tolmácsokat integrált annak biztosítására, hogy a katonákat teljes körűen felkészítsék a missziók előtt.
Ezt a nulláról kellene megtanulni azoknak az ukrán rohamegységeknek, ahová áthelyeznék őket.
A légió nagy része ma már latin-amerikai önkéntes, akik közül sokan csak spanyolul beszélnek.
A hatékonyság biztosan romlani fog
A forrás szerint az egységek hatékonysága legalább egy ideig biztosan romlani fog, és a Nemzetközi Légió márka elvesztése miatt nehéz lesz feltölteni azokat külföldi önkéntesekkel.
A tervezett változás kiszámíthatatlansági tényezőt jelentene az ukrán rohamegységek számára is, amelyek szorosan együttműködnének a légiósokkal, mivel a külföldi önkéntesek eltérő mértékű katonai tapasztalattal és háborús felkészültséggel rendelkeznek.
Azt hiszem, hogy a problémák sajnos sokkal könnyebben terjednek majd egységről egységre, mint a pozitív tapasztalatok
– fogalmazott a tiszt.
Négy neve elhallgatását kérő légiós aggódik amiatt, hogy az új parancsnokok felkészültek-e a külföldiekkel való együttműködésre, és sokkot és szomorúságot éreznek amiatt, amit a légió „feloszlatásának” tekintenek.
A katonák elmondták, hogy körülbelül egy hónapja tájékoztatták őket a közelgő változásról, de még mindig csak néhány részletet ismernek, ami bizonytalanságot és szorongást kelt bennük a jövővel kapcsolatban. Ráadásul nem is minden légióst tájékoztattak arról, hogy mi fog történni.