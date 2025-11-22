Zelenszkij szétrobbantja Ukrajna különleges hadseregét – pánikolnak a külföldi harcosok

Ukrajna a szárazföldi erők alá tartozó, külföldi önkénteseket tömörítő Nemzetközi Légió felszámolását tervezi. A légiósokat különböző egységekbe és régiókba helyezhetik át, ami az érintettek szerint óhatatlanul hibákhoz vezethet és ezáltal emberéletekbe kerülhet. Sok érintettet nem is tájékoztattak arról, mi lesz a sorsa.

A Nemzetközi Légió önkéntesei tudták, hogy talán meghalnak Ukrajnáért / Fotó: AFP

A tervről nevük elhallgatását kérő légiós forrásokból értesült a Kyiv Independentnek, a szárazföldi erők egyelőre nem reagáltak a lap megkeresésére a döntés az okaival vagy a várható strukturális változással kapcsolatban.

A terv azonban nem érinti a védelmi minisztérium katonai hírszerzése (HUR) alá tartozó másik Nemzetközi Légiót.

A gyakorlatilag felszámolandó légiót 2022 februárjában alapították Volodimir Zelenszkij elnök kérésére. Lehetővé tette a külföldiek számára, hogy az ukrán hadsereg oldalán harcoljanak.

A Nemzetközi Légió jelenlegi formáját akarják megtartani a tagjai

A jelenlegi terv szerint a Nemzetközi Légió három harci zászlóalját áthelyezik egy rohamosztaghoz vagy dandárhoz, mondta a lapnak az egyik forrás. A tiszt, több megkérdezett légióssal együtt, azt mondta, hogy azért nyilatkoznak, hogy a légiót jelenlegi formájában megőrizzék, mert nincs szükség változtatásra.

Az áthelyezés várhatóan az év végére befejeződik.

A szárazföldi erők céljairól csak egy november 16-i Facebook-poszt árulkodik, amelyben tudatták, hogy a külföldi önkéntesekkel való együttműködési rendszerük változik, hogy „jobb integrációt, racionálisabb emberi erőforrás-felhasználást és egyenlő esélyeket biztosítson az ukrán katonákkal”.

„Az új modell alapelve, hogy tapasztalataikat, motivációjukat és szakmai készségeiket a lehető leghatékonyabban hasznosítsák azokban az egységekben, ahol a legnagyobb szükség van rájuk” – olvasható a bejegyzésben.

Az áthelyezés mintegy 1000 katonát érint

a légió első, második és harmadik zászlóaljából, a negyedik kiképző zászlóalj pedig az új külföldi önkéntesek kiképzőközpontjává válik, hogy felkészítse őket a háborúra, mondta az egyik forrás.

„Abszurd” és veszélyes ötlet

A tervezett változtatást „abszurdnak” tartja Ruszlan Mirosnyicsenko ezredes, 2. zászlóalj korábbi, a „Mikulás” hívójellel rendelkező parancsnoka is, aki szerint ez a lépés veszélyezteti a nehezen megszerzett bizalmat különösen azoknál a külföldieknél, akik elhagyták hazájukat, hogy harcoljanak és „nagy valószínűséggel meghaljanak” Ukrajnáért.