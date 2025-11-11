„Minden fel lett jegyezve. Interjú Rónai Egonnal a Mérlegben ma 17 órakor a YouTube-on. Nem piskóta” – közölték korábban Orbán Viktor Facebook-oldalán.

Orbán Viktor az ATV-ben – részletek kerültek ki az interjúból / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Orbán Viktor hosszú évek után interjút ad az ATV-nek. Később kiderült, hogy a kormányfő Rónai Egon vendége lesz a Mérleg című műsorban.

„Unalmasnak nem mondanám. Interjú Rónai Egonnal a Mérlegben ma 17 órakor a YouTube-on” – posztolták a kormányfő oldalára. A miniszterelnök az ATV-n utoljára az Egyenes Beszéd című műsorban szerepelt még 2010-ben. Akkor Kálmán Olga kérdezte Orbán Viktort.

Orbán Viktor Washingtonban tárgyalt a múlt héten Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélés tétje nemcsak a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, hanem a jövő geopolitikai irányainak kijelölése is. A tárgyalás egyik kiemelt eredménye volt, hogy teljes szankciómentességet kapott az Egyesült Államok elnökétől Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében.