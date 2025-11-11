Deviza
EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF332.34 +0.1% GBP/HUF437.83 +0.13% CHF/HUF415.45 +0.79% PLN/HUF91.12 +0.6% RON/HUF75.8 +0.47% CZK/HUF15.9 +0.66% EUR/HUF385.36 +0.46% USD/HUF332.34 +0.1% GBP/HUF437.83 +0.13% CHF/HUF415.45 +0.79% PLN/HUF91.12 +0.6% RON/HUF75.8 +0.47% CZK/HUF15.9 +0.66%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,136.7 -0.65% MTELEKOM1,780 -0.22% MOL3,006 +1.2% OTP31,990 -2.59% RICHTER9,880 +1.57% OPUS530 +0.75% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,432.84 -0.12% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,339.78 +0.06% BUX107,136.7 -0.65% MTELEKOM1,780 -0.22% MOL3,006 +1.2% OTP31,990 -2.59% RICHTER9,880 +1.57% OPUS530 +0.75% ANY7,000 -0.86% AUTOWALLIS154 -0.65% WABERERS5,660 +1.77% BUMIX10,432.84 -0.12% CETOP3,738.52 +1.46% CETOP NTR2,339.78 +0.06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
ATV
Rónai Egon
Orbán Viktor

Orbán Viktor az ATV-ben – részletek kerültek ki az interjúból

Orbán Viktor hosszú évek után interjút ad az ATV-nek. Később kiderült, hogy a kormányfő Rónai Egon vendége lesz a Mérleg című műsorban.
VG
2025.11.11., 15:53

„Minden fel lett jegyezve. Interjú Rónai Egonnal a Mérlegben ma 17 órakor a YouTube-on. Nem piskóta” – közölték korábban Orbán Viktor Facebook-oldalán

Orbán Viktor
Orbán Viktor az ATV-ben – részletek kerültek ki az interjúból / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy Orbán Viktor hosszú évek után interjút ad az ATV-nek. Később kiderült, hogy a kormányfő Rónai Egon vendége lesz a Mérleg című műsorban. 

„Unalmasnak nem mondanám. Interjú Rónai Egonnal a Mérlegben ma 17 órakor a YouTube-on” – posztolták a kormányfő oldalára. A miniszterelnök az ATV-n utoljára az Egyenes Beszéd című műsorban szerepelt még 2010-ben. Akkor Kálmán Olga kérdezte Orbán Viktort.

Orbán Viktor Washingtonban tárgyalt a múlt héten Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélés tétje nemcsak a kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, hanem a jövő geopolitikai irányainak kijelölése is. A tárgyalás egyik kiemelt eredménye volt, hogy teljes szankciómentességet kapott az Egyesült Államok elnökétől Magyarország a Török Áramlat és a Barátság vezeték esetében. 

A műsorban beszélnek a washingtoni útról, a Magyar Nemzeti Bankról, a kegyelmi ügyről, Budapest állapotáról és arról is, hogy miért nem áll le vitatkozni Magyar Péterrel.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Rónai Egon

Orbán Viktor az ATV-ben – részletek kerültek ki az interjúból

Orbán Viktor hosszú évek után interjút ad az ATV-nek. Később kiderült, hogy a kormányfő Rónai Egon vendége lesz a Mérleg című műsorban.
5 perc
Trump-Orbán-csúcs

Amit Magyarország elkerült: Bulgária rettegve készül a szankciókra, alig van üzemanyag-tartaléka

A Lukoilé a legnagyobb bolgár finomító.
7 perc
ajándék

Kiderült, mennyit tervezünk idén költeni karácsonykor – a magyarok fele már novemberben megveszi az ajándékot

Így költünk az idén az ünnepekkor.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu