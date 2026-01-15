Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy Moszkva kész helyreállítani kapcsolatait az európai országokkal, és reméli, hogy a jövőben újraindul a konstruktív együttműködés. Az elnök szerint a bilaterális kapcsolatok jelenlegi állapota messze elmarad a kívánatostól, de Oroszország továbbra is nyitott a párbeszédre.

Vlagyimir Putyin jelezte, hogy Oroszország kész újraépíteni a kapcsolatokat az európai országokkal, amelyekkel hosszú távú gazdasági és kulturális múlt fűzi össze / Fotó: Anadolu via AFP

Az orosz elnök csütörtökön a külföldi nagykövetek bemutatkozó ceremóniáján hangsúlyozta, hogy Oroszország mindazokkal az európai országokkal, amelyek képviselői részt vettek az eseményen – Franciaország, Csehország, Portugália, Norvégia, Svédország, Ausztria, Svájc és Olaszország –, mély történelmi kapcsolatokkal rendelkezik.

Kapcsolataink gazdag múltja számos példát mutat a kölcsönösen előnyös együttműködésre és a kulturális párbeszédre

– idézte az Interfax Putyint, aki külön kiemelte, hogy ezek a szálak hosszú távon mindkét fél számára előnyösek voltak.

Ugyanakkor az orosz államfő világossá tette, hogy a jelenlegi bilaterális kapcsolatok messze elmaradnak a kívánatostól. „A párbeszéd és a kapcsolatok, saját hibánktól függetlenül, a minimumra csökkentek, legyen szó hivatalos, üzleti vagy közéleti együttműködésről. A kulcsfontosságú nemzetközi és regionális kérdésekben való együttműködés gyakorlatilag befagyott” – mondta Putyin, egyértelműen utalva arra, hogy az elmúlt évek politikai és gazdasági feszültségei jelentősen csökkentették a kétoldalú kommunikációt.

Az elnök a reményét fejezte ki, hogy idővel a helyzet javulni fog, és a kapcsolatok visszatérnek a normális, konstruktív kommunikáció szintjére, amely a kölcsönös tiszteleten és a legitim biztonsági szempontok figyelembevételén alapul.

Oroszország eddig is és ezután is elkötelezett ezen megközelítés mellett, és készen áll a számunkra szükséges kapcsolat szintjének helyreállítására

– hangsúlyozta.

Putyin a béke érdekében kész egy hatalmas lépésre, bár az európai igényt rá nevetségesnek tartja Vlagyimir Putyin sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy Oroszország kész hivatalosan is rögzíteni békés szándékait a kontinenssel kapcsolatban. A kijelentés az elmúlt hónapok biztonságpolitikai vitái után kapott nagy figyelmet, különösen a Putyin–Európa-viszonyról szóló nyugati értékelések fényében. Az orosz elnök szerint a támadási szándékról szóló állítások megalapozatlanok és nevetségesek.

Putyin régóta dolgozik a békén

A bejelentés azonban nem csupán diplomáciai gesztusként értelmezhető. Putyin már korábban írásban is jelezte, hogy Oroszországnak nincs szándékában Európát megtámadni, ugyanakkor a Kreml belső tanácsadói és gazdasági szakértői folyamatosan figyelik a nyugati országok reakcióit. A dokumentumok és háttérinformációk szerint a Kreml részéről a nyugati béketerv-tárgyalásokban aktívan részt vesz Kirill Dmitrijev, miközben Moszkva továbbra is fenntartja azokat az erőforrásokat és katonai eszközöket, amelyek szükségesek az ukrán konfliktushoz.