Deviza
EUR/HUF385,8 +0,04% USD/HUF328,95 -0,69% GBP/HUF442,28 -0,49% CHF/HUF415,97 +0,21% PLN/HUF91,19 -0,09% RON/HUF75,78 +0,08% CZK/HUF15,85 -0,12% EUR/HUF385,8 +0,04% USD/HUF328,95 -0,69% GBP/HUF442,28 -0,49% CHF/HUF415,97 +0,21% PLN/HUF91,19 -0,09% RON/HUF75,78 +0,08% CZK/HUF15,85 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 430,16 -0,59% MTELEKOM1 916 +0,31% MOL3 568 +0,62% OTP38 060 -0,71% RICHTER10 270 -2,24% OPUS545 -1,28% ANY7 920 -0,51% AUTOWALLIS155 +0,97% WABERERS5 300 0% BUMIX10 331,59 -0,19% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 547,95 -1,63% BUX121 430,16 -0,59% MTELEKOM1 916 +0,31% MOL3 568 +0,62% OTP38 060 -0,71% RICHTER10 270 -2,24% OPUS545 -1,28% ANY7 920 -0,51% AUTOWALLIS155 +0,97% WABERERS5 300 0% BUMIX10 331,59 -0,19% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 547,95 -1,63%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
vonat
baleset
tragédia

Spanyol vonatkatasztrófa, 41 halott: 30 centis síntörést találtak, ennyit ért a modern vonat és a friss felújítás

Súlyos vonatbaleset történt Spanyolországban. A modern vonat szerelvényei kisiklottak, a balesetben többen meghaltak.
VG
2026.01.20., 13:20

Egy síntörés miatt egy szerelvény kocsijai kisiklottak, majd az ellenkező vágányra sodródtak a spanyolországi Andalúziában. A hatóságok az eset kivizsgálásához ultrahangos vizsgálatokat is bevetnek. A halálos áldozatok száma időközben 41-re emelkedett.

vonat
Súlyos vonatbaleset történt Spanyolországban / Fotó: AFP

Vasárnap este a több mint 200 kilométer per órás sebességgel közlekedő, az Iryo gyártó nagy sebességű vonatának három utolsó kocsija siklott ki, majd az ellenirányú pályára sodródott.

A Kronen Zeitung cikke eszerint a nyomozás arra összpontosít, mi okozhatta a szerencsétlenséget. A kérdés azért is különösen súlyos, mert 

a pályaszakaszt néhány hónappal korábban több százmillió euróból újították fel, az Iryo-szerelvény pedig mindössze négyéves volt, és néhány nappal a tragédia előtt átesett az előírt műszaki ellenőrzésen.

A vizsgálat során az infrastruktúrát, valamint a balesetet szenvedett vonat tengelyeit, kerekeit, felfüggesztését és fékrendszerét is ellenőrzik. Azokat a feltételezéseket, hogy a vonat túl nagy sebességgel haladt volna, időközben cáfolták: 

mindkét szerelvény a megengedett, 250 kilométer per órás határ alatt közlekedett.

A tragédia pontos oka számos kérdést vet fel. A vonatot gyártó cég vezetője szokatlannak nevezte a balesetet, mivel az nem egy kanyarban, hanem egyenes szakaszon, ráadásul a vonat számára mérsékelt sebességnél történt. Kiemelte továbbá, hogy modern technológiával felszerelt szerelvényről volt szó, amelyen „minden ellenőrzést és karbantartást az előírások szerint elvégeztek”.

A balesetben 43 ember halt meg, és ugyanennyi eltűnésről szóló bejelentés érkezett.

A spanyol El Mundo című napilap az ügyben megszólaló technikusokra hivatkozva arról számolt be, hogy a sínen keletkezett törés több mint 30 centiméter hosszú. A szakemberek szerint a sérülést egy hibásan kivitelezett hegesztési varrat okozhatta. 

Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy a varrat az üzemszerű használat vagy az időjárási hatások következtében károsodott, ami végül a töréshez vezetett. A nyomozók ezt az Iryo kisiklásának több mint valószínű okaként jellemezték.

A síneket ultrahangos módszerekkel vizsgálják, a baleset okának feltárása pedig annak megállapítását is szolgálja, kit terhel jogi felelősség a tragédiáért.

A spanyol vonatkatasztrófa után: évtizedekkel maradt le az EU a közlekedésfejlesztésben

Ukrajnának évek alatt euró-százmilliárdokat halmoztak fel, egyéb műfajok azonban látványosan nem mennek az Európai Uniónak. A spanyol vonatkatasztrófa hírével esett egybe, hogy közzétették az Európai Számvevőszék új jelentését, amelynek fő következtetése: évtizedes és egyre nagyobb lemaradások mutatkoznak Európa kiemelt közlekedési infrastruktúrájának kiépítésében, és a pótlást nehezítik az egyre emelkedő költségek. Gyorsvasút? Már generációnyi a késés.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Nagy Márton

Nagy Márton elárulta, mekkora összeget ad a kormány az éttermeknek

A kormány 5+1 elemből álló támogatási csomaggal segítené a hazai vendéglátást.
4 perc
vonat

Spanyol vonatkatasztrófa, 41 halott: 30 centis síntörést találtak, ennyit ért a modern vonat és a friss felújítás

Súlyos vonatbaleset történt Spanyolországban. A modern vonat szerelvényei kisiklottak, a balesetben többen meghaltak.
10 perc
közlekedés

Gyorsabb autópályák lesznek, nagyobb szigor készül a rollerekre – Lázár János nyilvánosságra hozta az új KRESZ-t

Változnának a sebességhatárok a teherautóknál és a buszoknál, miközben új szabályok vonatkoznának a rolleresekre, a kerékpárosokra és a gyerekekre is.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu