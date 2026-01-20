Spanyol vonatkatasztrófa, 41 halott: 30 centis síntörést találtak, ennyit ért a modern vonat és a friss felújítás

Egy síntörés miatt egy szerelvény kocsijai kisiklottak, majd az ellenkező vágányra sodródtak a spanyolországi Andalúziában. A hatóságok az eset kivizsgálásához ultrahangos vizsgálatokat is bevetnek. A halálos áldozatok száma időközben 41-re emelkedett.

Súlyos vonatbaleset történt Spanyolországban / Fotó: AFP

Vasárnap este a több mint 200 kilométer per órás sebességgel közlekedő, az Iryo gyártó nagy sebességű vonatának három utolsó kocsija siklott ki, majd az ellenirányú pályára sodródott.

A Kronen Zeitung cikke eszerint a nyomozás arra összpontosít, mi okozhatta a szerencsétlenséget. A kérdés azért is különösen súlyos, mert

a pályaszakaszt néhány hónappal korábban több százmillió euróból újították fel, az Iryo-szerelvény pedig mindössze négyéves volt, és néhány nappal a tragédia előtt átesett az előírt műszaki ellenőrzésen.

A vizsgálat során az infrastruktúrát, valamint a balesetet szenvedett vonat tengelyeit, kerekeit, felfüggesztését és fékrendszerét is ellenőrzik. Azokat a feltételezéseket, hogy a vonat túl nagy sebességgel haladt volna, időközben cáfolták:

mindkét szerelvény a megengedett, 250 kilométer per órás határ alatt közlekedett.

A tragédia pontos oka számos kérdést vet fel. A vonatot gyártó cég vezetője szokatlannak nevezte a balesetet, mivel az nem egy kanyarban, hanem egyenes szakaszon, ráadásul a vonat számára mérsékelt sebességnél történt. Kiemelte továbbá, hogy modern technológiával felszerelt szerelvényről volt szó, amelyen „minden ellenőrzést és karbantartást az előírások szerint elvégeztek”.

A balesetben 43 ember halt meg, és ugyanennyi eltűnésről szóló bejelentés érkezett.

A spanyol El Mundo című napilap az ügyben megszólaló technikusokra hivatkozva arról számolt be, hogy a sínen keletkezett törés több mint 30 centiméter hosszú. A szakemberek szerint a sérülést egy hibásan kivitelezett hegesztési varrat okozhatta.

Ugyanakkor az sem zárható ki, hogy a varrat az üzemszerű használat vagy az időjárási hatások következtében károsodott, ami végül a töréshez vezetett. A nyomozók ezt az Iryo kisiklásának több mint valószínű okaként jellemezték.