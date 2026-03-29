Megvédte Orbán Viktort, veszített, és most meghökkentően lecsap a nyugat-európai vezető – nem olyan, mint az elődje

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a szokott vagy még annál is nagyobb szorításban védte meg az ukrán olajblokád fenyegette magyar érdekeket a két hete tartott európai uniós csúcstalálkozón. A hasonló cipőbe került szlovák Robert Fico mellett azonban még az Ukrajna háborúját támogató táborból is akadt egy nagy befolyású nyugat-európai miniszterelnök, aki Budapest mellé állt. Konzervatív politikusról lévén szó, a túloldalon mindjárt bukására fogadtak a küszöbönálló népszavazáson, amit azóta meg is tartottak.

Giorgia Meloniról van szó, aki az őszre megdöntheti a leghosszabb ideig hivatalban lévő olasz miniszterelnök rekordját, ha addig meg tudja őrizni pozícióját. Vesztére fogadtak azonban a brüsszeli folyosókon, amint Orbán Viktoréra is. „Megértem, miért blokkolja az ukrán hitelt” – fejezte ki Meloni Orbánról a csúcstalálkozón, amire sokan felhúzták az orrukat az Ukrajna-lobbiban, arról nem is beszélve, hogy konzervatív politikusról van szó.

A politikus darázsfészekbe nyúlt az igazságügyi reformról március 22–23-ra meghirdetett referendummal.

A baloldal és civil szervezetei által erőteljesen támadott reformok ügyében tartott népszavazást Meloni rekordrészvétel mellett 7 százalékpontos különbséggel elvesztette.

Ellenfelei nagyon reménykedtek a politikai fordulatban. Meloni baloldali miniszterelnök-elődje, Matteo Renzi 2016-ban lemondott, miután alkotmányos reformját 59 százalékos többséggel elvetette egy népszavazás. Hátha most is ez lesz.

De egészen más történt.

Olasz népszavazás: ezúttal nem a kormányfő bukásához, hanem felpörgéséhez vezetett

Giorgia Meloni szűk belső körével meghányta-vetette a népszavazás politikai következményeit. Aztán lemondás helyett gyors cselekvésről döntött.

A miniszterelnök több állami tulajdonú vállalat felső vezetőinek leváltását fontolgatja népszavazási vereségét követően, amely megtépázta legyőzhetetlenségének auráját – erről jól értesült forrásokra hivatkozva a Bloomberg számolt be.

Az érintett cégek között lehet az egyik legnagyobb európai hadiipari cég, a Leonardo SpA is – mondták a források, akik a folyamatban lévő egyeztetések miatt névtelenséget kértek. Döntés még nem született, és a következő napok kulcsfontosságú egyeztetései segíthetnek tisztázni a helyzetet.