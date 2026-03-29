Megvédte Orbán Viktort, veszített, és most meghökkentően lecsap a nyugat-európai vezető – nem olyan, mint az elődje
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a szokott vagy még annál is nagyobb szorításban védte meg az ukrán olajblokád fenyegette magyar érdekeket a két hete tartott európai uniós csúcstalálkozón. A hasonló cipőbe került szlovák Robert Fico mellett azonban még az Ukrajna háborúját támogató táborból is akadt egy nagy befolyású nyugat-európai miniszterelnök, aki Budapest mellé állt. Konzervatív politikusról lévén szó, a túloldalon mindjárt bukására fogadtak a küszöbönálló népszavazáson, amit azóta meg is tartottak.
Giorgia Meloniról van szó, aki az őszre megdöntheti a leghosszabb ideig hivatalban lévő olasz miniszterelnök rekordját, ha addig meg tudja őrizni pozícióját. Vesztére fogadtak azonban a brüsszeli folyosókon, amint Orbán Viktoréra is. „Megértem, miért blokkolja az ukrán hitelt” – fejezte ki Meloni Orbánról a csúcstalálkozón, amire sokan felhúzták az orrukat az Ukrajna-lobbiban, arról nem is beszélve, hogy konzervatív politikusról van szó.
A politikus darázsfészekbe nyúlt az igazságügyi reformról március 22–23-ra meghirdetett referendummal.
A baloldal és civil szervezetei által erőteljesen támadott reformok ügyében tartott népszavazást Meloni rekordrészvétel mellett 7 százalékpontos különbséggel elvesztette.
Ellenfelei nagyon reménykedtek a politikai fordulatban. Meloni baloldali miniszterelnök-elődje, Matteo Renzi 2016-ban lemondott, miután alkotmányos reformját 59 százalékos többséggel elvetette egy népszavazás. Hátha most is ez lesz.
De egészen más történt.
Olasz népszavazás: ezúttal nem a kormányfő bukásához, hanem felpörgéséhez vezetett
Giorgia Meloni szűk belső körével meghányta-vetette a népszavazás politikai következményeit. Aztán lemondás helyett gyors cselekvésről döntött.
A miniszterelnök több állami tulajdonú vállalat felső vezetőinek leváltását fontolgatja népszavazási vereségét követően, amely megtépázta legyőzhetetlenségének auráját – erről jól értesült forrásokra hivatkozva a Bloomberg számolt be.
Az érintett cégek között lehet az egyik legnagyobb európai hadiipari cég, a Leonardo SpA is – mondták a források, akik a folyamatban lévő egyeztetések miatt névtelenséget kértek. Döntés még nem született, és a következő napok kulcsfontosságú egyeztetései segíthetnek tisztázni a helyzetet.
Megkérdezték a kormány szóvivőjét is, aki azonban nem reagált. Nem kívánt nyilatkoznia a Leonardo szóvivője se.
A határozott folytatás ellenére a hírügynökség arról számol be: a népszavazás eredménye és az iráni háború okozta gazdasági nehézségek erősíthetik a koalíción belüli riválisokat, miközben bonyolítják Meloni törvényhozási programját a legkésőbb 2027-ig esedékes parlamenti választások előtt.
A politikai stabilitás megingott azzal, amit a népszavazás után láttunk
– mondta Fabrizio Pagani, aki korábban balközép kormányok idején pénzügyminisztériumi kabinetfőnöke volt, tehát a politikai ellenoldalt képviseli.
A növekedési kilátásokat lefelé módosítják, miközben a költségek emelkednek – tette hozzá Pagani, aki jelenleg a Vitale & Co pénzügyi tanácsadó cég partnere. „Úgy tűnik, minden egyszerre, negatív módon áll össze.”
A baloldali politikus nem említette, és ez a cikk nem firtatta, hogy – habár a Hormuzi-szoros lezárása miatt a közel-keleti földgázt vásárló Olaszország a nagy vesztesek egyike – az iráni konfliktus ebben az értelemben a teljes Európai Uniót sújtja, még nem is lehet felmérni, milyen mértékben.
Kormányzati tisztviselők távoztak, és lehet, hogy még nincs vége
A szavazás utáni sokkot lebírva Meloni egyéb fronton is gyorsan lépett, hogy kezelje a következményeket.
Két igazságügyi minisztériumi tisztviselő, akik negatív sajtóvisszhangot kaptak – egyikük azért, mert a bírákat „kivégzőosztagnak” nevezte, a másik pedig vitatott üzleti ügyletei miatt –, gyorsan lemondott. Meloni nyilvánosan követelte Daniela Santanche turisztikai miniszter lemondását is, akit csalás gyanújával vizsgálnak, amit ő tagad. Santanche 22 órán át ellenállt, majd beadta a derekát.
Mit tesz a nyugat-európai kormányfő a nagy hadiipari céggel?
A Leonardo, Európa egyik legnagyobb repülőgép- és védelmi ipari vállalata, Stefano Pontecorvo elnök és Roberto Cingolani vezérigazgató vezetése alatt áll. A cég kulcsszerepet játszik Olaszország érdekeinek képviseletében a gyorsan változó európai védelmi szektorban.
A változtatások a vezetésben eltérést jelentenének a korábbi tervektől, amelyek a folytonosságot részesítették előnyben az állami tulajdonú vállalatoknál a jövő évi választások előtt, és mindenképpen határozottabb reakciót jelentenek a belpolitikai fiaskóra.
„Meloni nem számított arra, hogy több mint egymillió jobbközép szavazó végül a »nem« mellett dönt” – mondta Lorenzo Castellani, a római LUISS egyetem kutatója. „Ennek nagyobb politikai hatása volt, mint magának a vereségnek.”
A miniszterelnök most úgy érzi, hogy „rendet kell tennie”, hogy visszaszerezze a jobboldali szavazótábor rendpárti részének támogatását – tette hozzá Castellani. „A probléma az, hogy ezzel Pandora szelencéjét nyithatja ki” a koalícióban, „ami akár szélesebb politikai átrendeződést is kiválthat”.
Az olasz népszavazás következményei: Meloni veszített, Salvini nyert, Tajani bele is bukhat
A Forza Italia, amely Meloni hárompárti kormánykoalíciójában a második legerősebb párt a Fratelli d’Italia után, szintén megrendült a vereségtől. Felsőházi frakcióvezetőjét, Maurizio Gasparrit Stefania Craxi váltotta. A pártban egyesek azt szeretnék, ha a párt vezetője, Antonio Tajani, aki egyben külügyminiszter is, lemondana – közölték a Bloomberg forrásai.
Tajani aktívan kampányolt az igazságügyi reformról szóló népszavazás mellett. Egy múlt havi római eseményen, ahol képviselők és újságírók is jelen voltak, egy családi vészhelyzet után érkezett meg, hogy érveljen saját tábora álláspontja mellett. A pártalapító Silvio Berlusconi családja egyébként régóta szorgalmazza a Forza Italia programjának megújítását és vonzerejének szélesítését, a vita most kiéleződhet.
A helyzetet így írja le a jelentés, a cikkben közölt közvélemény-kutatási adatok azonban mintha nem támasztanák alá a vészjósló értékelést.
Magyarországot is érintheti a változás, ami azonban lehet, hogy nem lesz olyan drasztikus, mint leírják
A népszavazás után készült felmérés szerint Meloni pártja,
- a Fratelli d’Italia támogatottsága 1,3 százalékponttal 26,7 százalékra csökkent, ami nem tekinthető drasztikus megroggyanásnak.
- Koalíciós partnerei, a Forza Italia és Matteo Salvini Ligája kisebb növekedést mutattak,
- az ellenzéki Demokrata Párt érte el a legnagyobb erősödést, szintén 1,3 százalékponttal.
A felmérést az Ipsos Doxa készítette március 24–26. között 1000 fő megkérdezésével, és a Corriere della Sera vasárnap közölte.
Várhatóan Meloni nemzetközi szerepvállalását is visszafogja, hogy a belpolitikai stabilitásra összpontosítson. Olasz diplomaták jelezték partnereiknek, hogy kevesebbet fog utazni, és kisebb hangsúlyt kap a külpolitika – írja a Bloomberg.
A következő nagy csatatér valószínűleg a választási reform lesz, amelyről a koalíció gyakorlatilag már megállapodott. A bírói reformról szóló népszavazás veresége azonban megerősítheti az arányos választási rendszer ellenzőit, ami rávilágít arra, hogy a kudarc korlátozhatja Meloni mozgásterét hivatali ideje hátralévő részében.
„A népszavazás és az azt követő események instabilabbnak mutatják Olaszországot, és ha ez így folytatódik, nem marad maradandó örökség” – mondta Pagani.
A megelőző hónapok nemzetközi értékelései arról szóltak, hogy Meloni nem csak a belpolitikai fronton bizonyult erősnek és kitartónak, hanem
az európai politikai mezőben is jelentősen megerősítette Olaszország súlyát.
Egy ilyen partner – amelynek megrendülésében politikai ellenfelei reménykednek – Orbán Viktor kormányának értékes segítséget is jelenthet adott helyzetekben.