Szijjártó Péternek elege lett, nem fogta vissza magát: „Itt az idő, húzzatok haza Ukrajnába"

Itt az ideje véget vetni az ukrán titkosszolgálati beavatkozásnak, itt az ideje, hogy az összes ukrán ügynök és kém hazahúzzon Ukrajnába, mert nem fogjuk hagyni, hogy Volodimir Zelenszkij alakítson kormányt Magyarországon – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken, Orbán Viktor országjárásának a győri állomásán.

Szijjártó Péter pénteki győri beszédében egyértelmű ultimátumot adott az ukrán titkosszolgálatoknak: „minden ügynök és kém húzzon haza Ukrajnába!" / Fotó: Illyés Tibor

A tárcavezető a városban rendezett kampánygyűlésen elmondott beszédében kifejtette, hogy Brüsszel a következő évekre háborúra készül, és Magyarországot is bele akarja ebbe rángatni, a magyar emberek pénzét el akarják vinni Ukrajnába, a szomszéd országot pedig be akarják hozni az Európai Unióba.

Szijjártó kijelentette: „Mi erre mind nemet mondunk. Nekünk Magyarország békéje és a magyar emberek biztonsága a legfontosabb. Ami Ukrajnában zajlik, az nem a mi háborúnk, semmi közünk hozzá. Minket semmilyen felelősség nem terhel. Minket senki nem támadott meg, minket senkinek nem kell megvédenie. Helyettünk senkinek nem kell harcolnia".

Mi semmivel, de semmivel nem tartozunk az ukránoknak, se katonákkal, se pénzzel, se uniós tagsággal, és nem is fogják ezeket megkapni

– szögezte le.

„Mivel az ukránok ezt pontosan tudják, ezért minden eddiginél durvább, nyíltabb és szégyentelenebb titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar választási folyamatba. Zelenszkij ideküldte az ügynökeit. Zelenszkij aktiválta a kémeit. Zelenszkij műveleti területté tette Magyarországot, ezt nem hagyhatjuk, ez felháborító, ez támadás Magyarország szuverenitásával szemben" – folytatta.

„Olajblokádot szerveztek Magyarországgal szemben. A miniszterelnököt, a gyerekeit és kiskorú unokáit halálosan megfenyegették. Az én telefonhívásaimat lehallgatják, és ukránok képezik ki a Tisza Párt informatikusait" – sorolta.

Szijjártó Péter: Kijev ukránbarát kormányt akar

„Az ukrán titkosszolgálati beavatkozás célja nem más, mint hogy Zelenszkij alakítson kormányt Magyarországon, egy ukránbarát kormányt egy ukránpárti miniszterelnökkel, de mi ezt nem hagyjuk, mert ez a mi országunk, ez egy ezeréves keresztény államisággal rendelkező ország. Magyarország a magyarok országa. Magyarország jövőjéről csak és kizárólag mi, a magyarok dönthetünk" – tette hozzá.