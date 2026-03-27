Ukrajna próbál előremenekülni – drónnagyhatalmi babérokra tör, külföldön létesítene kiképzőközpontokat
Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő cáfolta azokat a lapértesüléseket, amelyek szerint Moszkva felajánlotta Washingtonnak: ha feladja Ukrajna hírszerzésével az adatcserét, akkor az orosz fél is megszünteti az irániakkal való hasonló együttműködést.
Fake news – mondta Peszkov annak nyomán, hogy felröppent a hír: az ajánlatot orosz részről Kirill Dmitrijev, Putyin elnök különmegbízottja tette Steve Witkoffnak és Jared Kushnernek a nemrég Miamiban tartott eszmecseréjükön.
Musk kapcsolgat
Ukrajna egy hét alatt mintegy 200 négyzetkilométeres területet hódított vissza Oroszországtól. A váratlan katonai feltámadás a Wall Street Journal szerint Elon Musk amerikai milliárdosnak, vállalkozónak, feltalálónak köszönhető, aki lekapcsolta az ukránoknak szánt űr-távközlési-hírszerző-tűzvezető segédfunkciókat is ellátó Starlink nevű többezres műholdrendszerét a potyázó Oroszországról.
Ennek ellenére Oroszország és Ukrajna is katonai győzelmekről számol be. Mint a Sky News brit, oroszbarátsággal nem vádolható hírforrás megjegyzi, nem lehet ellenőrizni egyik hírforrás hitelességét sem.
- Vlagyimir Putyin szerint Oroszország a Donbasz keleti részén terjesztette ki ellenőrzését.
- Az orosz elnök szerint fél évvel ezelőtt Ukrajna még a Don-medence mintegy 25 százalékát ellenőrizte.
- Mára ez az arány 15-17 százalékra csökkent – Putyin szerint. A Sky News portál térképe alapján a legnagyobb haladást (területhódítást) Oroszország a Liman, Mirnohrad és Pokrovszk kisvárosok térségében érte el.
Ukrajna drónnagyhatalmi babérokra tör
Ukrajna előretört az amerikai piacokon olcsó és a vállalat szerint roppant hatékony drónvadász eszközeivel, technológiájával. Például a Vad Darazsak (Wild Hornets) nevű, négymotoros minihelikopter (mérete, mint két kinyújtott férfikéz) a rászerelt elhárítóeszközzel a gyártója szerint
- képes elérni a drónvilágban nagynak számító mintegy 340 kilométer per óra sebességet, és
- 25 kilométeres hatósugarával félelmetes ellenfele az iráni–orosz Sahid 131, 136-os (Oroszországban Geranium–2) drónoknak.
Eszerint Ukrajna versenytársa lesz a könnyebb súlyú drónkategóriában a nagy nehéz, többtonnás drónokra összpontosító Egyesült Államoknak.
A világ drónpiacai elképesztő, évi 16 százalékos növekedési tempót diktálnak, 2030-ra a piaci érték a 160-260 milliárd dolláros globális kategóriában lesz
– jósolja a Spherical Insight szakportál. Jelenleg (a piacok négyötödével) a könnyű több függőleges tengely körül forgó propellerrel hajtott eszközök dominálnak. Ezek képesek a függőleges, helyből való felemelkedésre és az egy pont feletti tartós lebegésre.
A legdinamikusabb felvevőpiacok az ázsiai–csendes-óceáni térségben várhatóak. Kína feltehetően tartósan dominálni fogja a piacokat.
A DJI, a világ legnagyobb dróngyártója is kínai.
Központja (miként a kínai dróniparé is) Sencsenben, Délkelet-Kínában, Hongkong mellett van. A legfontosabb hajtóerők, tényezők a drónpiacokon:
- az elemek energiatároló képessége nőni fog,
- elterjed a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása, és
- a drónok alkalmazkodóképessége a kitűzött specifikus feladatok megoldására nőni fog.
Zelenszkij beindítaná az ukrán fegyverexportot
Ukrajna bejelentette, hogy tíz új fegyvereladási központot nyitott a világban. Zelenszkij elnökben – akinek a nyilatkozatából nem lehet megtudni, hogy a 2026-ban tervezett nyitás megtörtént-e – feltámadt az „uralni az egész világot” ösztön – derül ki az KorespondenT.net kijevi kormányközeli honlap információiból. Még nem tudni, hogy a nyugati és ukrán szakemberekkel működtetett értékesítési központok hol nyílnak meg. Ukrajna vezetése egyébként közölte, hogy nem látja értelmét ukrán katonák külföldi kiképzésének, mert
az ukrán kiképzők jobban tudják, mit kell tanítani a katonának, mint a külföldiek.