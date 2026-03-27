Ukrajna próbál előremenekülni – drónnagyhatalmi babérokra tör, külföldön létesítene kiképzőközpontokat

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő cáfolta azokat a lapértesüléseket, amelyek szerint Moszkva felajánlotta Washingtonnak: ha feladja Ukrajna hírszerzésével az adatcserét, akkor az orosz fél is megszünteti az irániakkal való hasonló együttműködést.

Ukrán fejlesztésű drón egy angol üzemben – Ukrajna drónnagyhatalom szeretne lenni /Fotó: AFP

Fake news – mondta Peszkov annak nyomán, hogy felröppent a hír: az ajánlatot orosz részről Kirill Dmitrijev, Putyin elnök különmegbízottja tette Steve Witkoffnak és Jared Kushnernek a nemrég Miamiban tartott eszmecseréjükön.

Musk kapcsolgat

Ukrajna egy hét alatt mintegy 200 négyzetkilométeres területet hódított vissza Oroszországtól. A váratlan katonai feltámadás a Wall Street Journal szerint Elon Musk amerikai milliárdosnak, vállalkozónak, feltalálónak köszönhető, aki lekapcsolta az ukránoknak szánt űr-távközlési-hírszerző-tűzvezető segédfunkciókat is ellátó Starlink nevű többezres műholdrendszerét a potyázó Oroszországról.

Ennek ellenére Oroszország és Ukrajna is katonai győzelmekről számol be. Mint a Sky News brit, oroszbarátsággal nem vádolható hírforrás megjegyzi, nem lehet ellenőrizni egyik hírforrás hitelességét sem.

Vlagyimir Putyin szerint Oroszország a Donbasz keleti részén terjesztette ki ellenőrzését.

Az orosz elnök szerint fél évvel ezelőtt Ukrajna még a Don-medence mintegy 25 százalékát ellenőrizte.

Mára ez az arány 15-17 százalékra csökkent – Putyin szerint. A Sky News portál térképe alapján a legnagyobb haladást (területhódítást) Oroszország a Liman, Mirnohrad és Pokrovszk kisvárosok térségében érte el.

Ukrajna drónnagyhatalmi babérokra tör

Ukrajna előretört az amerikai piacokon olcsó és a vállalat szerint roppant hatékony drónvadász eszközeivel, technológiájával. Például a Vad Darazsak (Wild Hornets) nevű, négymotoros minihelikopter (mérete, mint két kinyújtott férfikéz) a rászerelt elhárítóeszközzel a gyártója szerint

képes elérni a drónvilágban nagynak számító mintegy 340 kilométer per óra sebességet, és

25 kilométeres hatósugarával félelmetes ellenfele az iráni–orosz Sahid 131, 136-os (Oroszországban Geranium–2) drónoknak.

Eszerint Ukrajna versenytársa lesz a könnyebb súlyú drónkategóriában a nagy nehéz, többtonnás drónokra összpontosító Egyesült Államoknak.

A világ drónpiacai elképesztő, évi 16 százalékos növekedési tempót diktálnak, 2030-ra a piaci érték a 160-260 milliárd dolláros globális kategóriában lesz

– jósolja a Spherical Insight szakportál. Jelenleg (a piacok négyötödével) a könnyű több függőleges tengely körül forgó propellerrel hajtott eszközök dominálnak. Ezek képesek a függőleges, helyből való felemelkedésre és az egy pont feletti tartós lebegésre.