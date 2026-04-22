Egy budapesti álom vége: Zelenszkij találkozna Putyinnal, de nem Magyarországot nézte ki

Az álom, hogy Budapesten vethetnének véget az orosz-ukrán háborúnak, végleg elenyészni látszik. Magyarországot elfogadta volna egy sorsdöntő csúcstalálkozó helyszínének az amerikai és az orosz elnök is, az ukránok azonban eddig nem érezték baráti közegnek. Budapest reményei ebben a tekintetben, úgy tűnik, az áprilisi magyar választás hozta kormányváltással sem erősödnek. Volodimir Zelenszkij elnök találkozna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy a békekötésről tárgyaljanak – de nem Magyarországot szemelte ki a csúcsszintű béketárgyalás helyszínének.

Béketárgyalást szeretne személyesen Vlagyimir Putyinnal Volodimir Zelenszkij – az időzítés érdekes kérdéseket vet fel, ahogy a helyszín is Fotó: Henry Nicholls

Ukrajna felkérte Törökországot, hogy segítsen megszervezni egy csúcstalálkozót a két vezető között – ezt Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte Kijevben a Bloomberg jelentése szerint.

Közvetlenül a törökökhöz fordultunk. De ha egy másik főváros – Moszkván és Fehéroroszországon kívül – megszervez egy ilyen találkozót, részt veszünk rajta

– mondta Szibiha újságíróknak egy keddi tájékoztatón. „Egy ilyen találkozót most is szorgalmazunk, hogy új lendületet adjunk a Zelenszkij–Putyin közötti diplomáciai folyamatnak.”

Az orosz-ukrán háború, immár úgy fest, nem Budapesten ér véget

A budapesti helyszín a Bloomberg idézte külügyminiszteri nyilatkozat szerint nem kizárt, közben azonban a magyar fővárosban is történt egy fontos változás.

A leendő miniszterelnök, Magyar Péter ugyanis Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnökkel kapcsolatban közölte: Magyarország a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) tagja marad, így ha az intézmény egy személyt köröz, azt az ország területére lépve őrizetbe kell vennie. Márpedig Vlagyimir Putyin ugyanúgy szerepel az ICC listáján.

Magyarország kilépőben van az ICC-ből, azonban Magyar Péter szerint az új kormány még meg tudja állítani ezt a folyamatot. Amennyiben az ICC-tagországokban az orosz elnököt belépésekor őrizetbe vennék, Európában kevés helyszín marad a csúcstalálkozó lehetséges helyszínének. Budapest elvileg még igen, politikai értelemben azonban bonyolulttá vált a helyzet. Nem úgy Törökországban.