Zöld jelzést kapott a cseh kormányalakítás

Az államfői nyilatkozatot követően pénteken a cseh korona az euró ellenében húszhavi csúcsot döntött 25,18 környékén, ehhez azonban a jegybank (CNB) várakozásokat messze meghaladó csütörtöki kamatemelése is kellett, melynek során 125 bázisponttal 2,75 százalékra emelkedett az irányadó kamatláb. A döntés azért is erősítette a koronát jelentősen, mert a piac csupán 50 bázispontos emelésre számított. Ezzel a cseh kamatszint lett a legmagasabb a közép-európai országok között – a magyar jelenleg 1,8 százalékon, a román 1,5 százalékon, a lengyel pedig 1,25 százalékon áll. A közép-európai kamatemelések hatása lehet immár az is, hogy a dollár euróval szembeni erősödése ellenére a korona erősödni tudott, de a forint és a złoty sem gyengült, noha a dollár vásárlása általában a feltörekvő piaci devizák gyengüléséhez szokott vezetni. A korona erősödéséhez egyes feltételezések szerint azonban az is hozzájárulhatott, hogy felröppentek hírek a CNB esetleges devizapiaci intervenciójával kapcsolatban.

Fotó: Quentin Saison / AFP