Gyorsan szaporodnak a napelemek a spanyol tetőkön

Az európai energiaválság és a korábban is létező trendek felgyorsulása miatt Spanyolországban óriásit nőtt a háztetőkre szerelt napelempanelek száma. Az ország környezetvédelmi minisztere, Teresa Ribera egy tévéinterjúban elmondta, hogy

az idei évből eddig eltelt időszakban tízszeresére nőtt a napelem-telepítések száma,

míg 2018-hoz képest 410 százalékos növekedés volt tapasztalható a környezetbarát energiaforrás használatában.

Fotó: Angel Garcia / Bloomberg via Getty Images

Noha Spanyolországot az orosz gázcsapok elzárása csupán áttételesen érinti, a villamos energia árának felrobbanása már őket is elérte, így nem meglepő, hogy az egyébként is szépen szaporodó napelemek a házak tetején idén rendkívüli ütemben tejednek Európa talán legnaposabb országában. A kedvező szabályok és a tágas lehetőségek a bővülésre már a korábbi években is éreztették a hatásukat, így a polgárok saját napenergia-fogyasztása már tavaly 102 százalékkal nőtt a helyi iparági szervezet, az UNEF adatai szerint.

Ribera elmondta azt is, hogy a kormány tervei között szerepel a középületek tetejének beborítása is napelemekkel, hiszen fontos a tetőket sütő napenergia előnyeinek kihasználása, ami jócskán csökkentheti a hálózati áram iránti igényt – olvasható a Bloomberg írásában.

Az Európai Bizottság szerint

az unió csaknem 2,5 milliárd köbméterrel csökkentheti az éves gázfogyasztást 2022-ben mintegy 15 terawattóra napenergiával előállított áram segítségével.

Ez a BloombergNEF számításai szerint mintegy 12-15 gigawatt kapacitás telepítését jelentheti, helyszíntől függően. A napelemekkel termelt áram a kontinensen – nem csupán az uniós országokat értve – 2014 és 2021 között megduplázódott a BP adatai szerint, és a 15 terrawattórás termelésnövekedésnél tavaly és 2020-ban is nagyobb bővülést sikerült elérni, miután 2019-ben 150,4, 2020-ban 175,7, 2021-ben pedig 195,6 terawattóra áramot termeltek Európa-szerte napenergiával.

Spanyolország a napelemek hálózatra kapcsolását sújtó díj 2018-as eltörlése óta – ami nagymértékben segítette a napenergia felhasználásának terjedését – 12,7 terrawattóráról 2021-re 26,8 terrawattórára növelte napelemes áramtermelését, ami nagyjából az országban előállított villamos energia 10 százaléka.