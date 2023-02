Atomkoalíciót épít Franciaország

Találkozót hívott össze az atompárti EU-tagállamok részvételével Franciaország keddre, az uniós energiaügyi miniszterek stockholmi találkozójának partvonalán, hogy szövetséget építsen a nukleáris energia mellett az uniós energiapolitikában.

Fotó: Nicolas Tucat / AFP

A gyűlést Agnes Pannier-Runacher vezeti majd, és Franciaország mellett Románia, Bulgária, Szlovénia, Csehország, Svédország, Olaszország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország, Horvátország, Hollandia és Finnország, valamint az Európai Bizottság kapott rá meghívót. Egy francia illetékes szerint

a fókusz az atomenergia energiabiztonsághoz és klímacélokhoz történő hozzájárulásán és egy atompárti szövetség megalkotásán lesz az uniós tárgyalások megkezdése előtt.

Az uniós országok önállóan alkotják meg energiapolitikájukat, így a csoport számos országában már most is fontos szerepet játszanak a nukleáris reaktorok, míg mások, például Lengyelország, csak most szeretnék első atomerőművüket megépíteni. Ausztria vagy épp Luxemburg a radioaktív hulladék miatt ellenzi az atomenergiát, miközben Németország vagy Belgium elkezdte kivezetni azt energiatermeléséből.

Az unióban élénk a vita arról, hogyan kezeljék az atomenergiát a megújuló energiával kapcsolatos célok megvalósításában. Párizs szerint az atomenergiával termelt hidrogént is a tiszta energiák körébe kellene sorolni, ellenben Dánia, Németország és Ausztria szerint ez aláásná a nap- vagy szélenergia terjedését – írja a Reuters.

Tisztségviselők szerint az atomvita más területekre is kezd átterjedni, például a klímadiplomáciába, és veszélybe sodorta az Ibériai-félszigetről Franciaországon keresztül Közép-Európa felé tartó több milliárd eurós hidrogénvezeték sorsát is.