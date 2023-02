A pandémia lecsengésével a maszkhasználat is világszerte visszaszorult, e folyamatot törte meg a pekingi zéró-Covid-politika hivatalos lezárása, és ezzel együtt a nemzetközi utazások korlátozásoktól mentes engedélyezése. Legalábbis kínai részről, hiszen az egyes országok egymás után jelentették be, hogy megelőző intézkedésként csak olyan turistákat engednek be, aki negatív vírustesztet tudnak felmutatni. Bár a tesztelés gyakorlata jól ismert, elfogadott és könnyen kivitelezhető, az Európába tartó kínaiak közül rengetegen ejtették a tervüket, és vagy máshová váltottak repülőjegyet, vagy későbbre halasztották az utazásukat.

Az Air France járatain az utas dönt, hogy visel-e maszkot. Egyes transzkontinentális járatokon azonban kötelező a felvétele.

Fotó: AFP

Az Egyesült Államok sem kevésbé megengedő, ha van negatív teszt, akkor jöhet a turista, ha nincs, akkor nem. A két ország közötti kapcsolatokat a nem csituló kereskedelmi háború és a nemrég Amerika felett kilőtt kínai „meteorológiai” (kém)léggömb mellett a járványkezelési különbségek is rontják. A légi forgalmat kölcsönösen a minimálisra redukálták, ezen csak engedményekkel, háttérpolitikai alkukkal lehetne áttörést elérni.

A kínaiak a maszkviselést már megszokták, de fölöslegesnek ítélt tesztekre már nem hajlandók.

Mindez azonban a globális légi forgalom dinamikus fejlődését is hátráltatja. Maszkviselési kötelezettséget egyre kevesebb légitársaság ír elő a járatain, de vannak olyanok, amelyek a dolgozóik érdekében nem hajlandók eltekinteni ettől. Az Egyesült Államokban

a pandémia leküzdésének jeles ünnepnapjaként tartják számon 2022. április 18-át, amikor egy floridai szövetségi bíró hatálytalanította a maszkviselési kötelezettséget a belföldi járatokon.

Archív kép a pandémia időszakából. Azóta a Ryanair személyzete is levetette a maszkot.

Fotó: Nicolas Economou / AFP

A légitársaságok azonnali hatállyal eltörölték a korábban hasznos, később már irritálóvá vált védőeszköz kötelező használatát. Az Európai Unióban erről nem egy bíró hozta meg a döntést, hanem az Európai Bizottság adott ki róla ajánlást 2022. május 16-án, amihez a legtöbb légitársaság és repülőtér-üzemeltető azonnal alkalmazkodott.

A transzkontinentális járatokon azonban ajánlott maradt a maszkviselés, ami a Dél-Amerikába tartókon ma is kötelező – bár nem mindegyik légitársaságnál. Mindenesetre a kellemetlen meglepetések elkerülése végett az utazás előtt érdemes tájékozódni az épp aktuális előírásokról. Igaz, ha az utasnak véletlenül nincs maszkja, készséggel kisegítik azzal a repülőtéren, emiatt nem hiúsul meg az útja.

Ami az európai légitársaságokat illeti, természetes nem tiltják a maszkviselést, hanem elfogadják, ha egy utas ezzel kíván védekezni a fertőzések ellen.

Egyedül az International Airlines Grouphoz tartozó spanyol Iberia a kakukktojás ebben a kérdésben,

ott csak maszkban szabad felszállni a gépre és leszállni róla. Érdekesség, hogy az ugyanezen csoporthoz tartozó British Airwaysnél opcionális a maszkviselés, és csak akkor teszi kötelezővé, ha a célállomás országában ez az előírás. Hasonló protokollt követ a legtöbb európai légitársaság – derül ki az afar.com összeállításából.

Ebbe a körbe tartozik a Finnair, az Icelandair, az olasz ITA Airways és a portugál TAP. Az Air France a hatévesnél idősebb utasainak – saját védelmük érdekében – javasolja a maszkhasználatot, hasonlóan a vele egy csoportban működő holland KLM-mel. Az Európa és Amerika között ingázó Virgin Atlantic járatain semmilyen korlátozás sincs érvényben.

Az ír Aer Lingus is kivételnek számít, náluk az Ausztriába és Spanyolországba induló és onnan érkező járatokon kötelező a maszkviselés.

De ha valaki a Ryanairrel utazik mondjuk Bécsből Dublinba, annak nem kötelező a védőeszköz használata. Európa legnagyobb fapados légitársasága azonban az aktuális szabályokról semmilyen tájékoztatást nem ad, az informálódást az utazók felelősségére bízza. A Lufthansánál hasonló a helyzet, csak a kérés megfogalmazásában járnak el sokkal udvariasabban. A skandináv légitársaság, az SAS egyedül a Kínába menő és onnan érkező járatain kötelezi utasait a maszk felvételére.

Az európai repülőtereken sem kötelező a maszkviselés, mégis a sokan így védekeznek a koronavírus ellen.

Fotó: Anadolu Agency

A javasol, de nem kötelez felfogás jellemzi többi között az Air Canada, az All Nippon Airlines (ANA), az Emirates, az Air New Zealand, a Turkish Airlines és az Aeromexico protokollját. A legnagyobb latin-amerikai légitársaság, a LATAM már szigorúbb. Valamennyi brazíliai, ecuadori és kolumbiai belföldi járatára előírja a maszk viselését, ahogy a Brazíliából induló nemzetközi járatokra is.

Az Iberiához hasonló teljes szigor jellemzi a hongkongi illetőségű Cathay Pacificet,

ott csak az orrfújás és az étkezés idejére szabad megválni a biztonság érzetét keltő maszktól. Az Egyesült Államokban a tavaly áprilisi felszabadító ítéletnek megfelelően döntött az Alaska Airlines, az American Airlines, a Delta Air Lines, a United Airlines, a Southwest Airlines és a JetBlue a maszkviselésről, az utasokra bízva a választást.

Ugyanakkor az amerikai járványügyi hatóság (CDC) nyomatékosítja, hogy prevenciós céllal a kétévesnél idősebb utasok viseljenek megfelelően záró és szűrő maszkot a fedélzeten – ennyit megtehetnek saját maguk és utastársaik védelmében.