A modern, nagy teljesítményű autóakkumulátorok nélkülözhetetlen összetevője, a lítium ára az év eleje óta mintegy 20 százalékkal csökkent, és mivel egy elektromos hajtású autó gyártási költségeinek 40-50 százalékát az aksi teszi ki, érthető, hogy az áresés begyűrűzik a villanykocsik értékesítési árába. Az akkumulátortechnika és az autógyártás két másik fontos féme is olcsóbb lett.

A napokban már kezdett visszakapaszkodni a lítium-karbonát jegyzése a kínai piacon.

A kobalt nem is kevéssel, hiszen az idén feleződött az ára, míg a villanymotorokhoz (is) szükséges réznél eddig 18 százalék körüli volt az áresés – minőségtől függően. Az elemzők jó néhány érvet tudnak felsorolni ennek magyarázataként, ezek közé tartozik a világpiaci kínálat bővülése, ami önmagában is lefelé nyomná az árakat, ha nem tartana vele lépést a keresleti oldal.

A kitermelési és a feldolgozási technológia finomodása, hatékonyabbá tétele is árleverő hatású,

igaz, itt a kezdeti beruházási és fejlesztési költségeket az érintettek mielőbb viszont szeretnék látni, azaz ettől az árak automatikusan nem omlanak össze, sőt.

A gazdasági bizonytalanságok, hangulati tényezők is az áresés irányába hatnak, és a jelen helyzetben, a történelmi csúcsokat döntögető infláció mellett még óvatosabbá válnak a vásárlók, és jellemzően átütemezik, későbbre halasztják a nagy értékű eszközvásárlásaikat, köztük az autócserét.

Az akkugyártáshoz használt lítium-karbonát ellenértéke 190 ezer jüan/tonna (9,3 millió forint) fölé emelkedett a napokban, és maga mögött hagyta az április 24-én elért 19 hónapos mélypontot, a tonnánkénti 165,5 ezer jüant. Úgy tűnik, hogy a hosszú távú keresletbővülésre vonatkozó optimizmus új erőre kelt és enyhítette a még mindig bőséges kínálatból fakadó árnyomást. Hogy rövid távon ez meddig lesz így, azt nem tudni,

hosszú távon viszont az elektromos átállás globális kormányzati ösztönzése hatalmas boomhoz vezet, 2040-re az igények a mai tizenhatszorosára nőhetnek

a Trading Economics közgazdászai szerint. Még úgy is, hogy Peking januártól kivezette a magánvásárlóknak az új generációs autókhoz nyújtott gáláns ártámogatási rendszert, mire ebben a szegmensben a növekedési tempó a 2022 elejét jellemző 93 százalékról 22-re zuhant az első negyedévben, és ezzel leverte a lítiumkeresletet is.

A Chery kínai gyárában hatalmas raktárkészlet halmozódott fel.

Fotó: Getty Images

A helyzetet csak rontotta, hogy a kivezetésre készülve az akkumulátorgyártók hatalmas készleteket halmoztak fel az év végi vásárlói rohamra felkészülve, és ennek egy jó része a nyakukon maradt.

A kereslet megcsappanására logikus válasz érkezett az olyan gépkocsigyártóktól, amelyeknek a profitmarzsuk magas. Egy-két százalékpontnyi veszteség bőven belefér, amennyiben a termelésüket folyamatosan tudják tartani, és sűrű fillér is jobb, mint a ritka forint elvét alkalmazva engednek valamennyit az áraikból.

Az árcsökkentési verseny kirobbantója a Tesla volt, amely szinte valamennyi piacán vaskos árkedvezményekkel próbálta ébren tartani vagy felvillanyozni a fogyasztói érdeklődést. Az sem volt mellékes, hogy eközben a versenybe kénytelen-kelletlen beszálló riválisok helyzetét is megnehezíthette Elon Musk cége, és piaci részesedést tudott rabolni tőlük – bár nem mindenkitől.

A Tesla Model X árából is jócskán faragott a Tesla.

Fotó: Kenzo Tribouillard

A Tesla már márciusban több ezer dollárral csökkentette két legdrágább autója, a Model S szedán és a Model X városi terepjáró árát,

bár hozzá kell tenni, hogy ezek lassan kifutó modellnek számítanak. Előbbit immár 11 éve gyártják szinte változatlan formában, de megújuló technikai tartalommal, míg a szárnyas ajtóiról ismert X SUV 2015 óta szerepel a Tesla kínálatában, és az eladásaik visszaesőben vannak.

Az árcsökkentés hátterében az is meghúzódik, hogy a legdrágább Tesla modellek árát arra a szintre kellett lehozni, hogy igénybe vehessék a Joe Biden elnök által tavaly augusztusban a törvényhozással elfogadtatott inflációcsökkentési törvény (IRA) által kínált 7500 dolláros kedvezményt.

Az árfazonírozásban a Tesla élen jár, de a többiek is követik:

februárban az Egyesült Államokban értékesített elektromos hajtású gépkocsik ellenértékénél ezerdolláros átlagos csökkenést mértek az előző hónaphoz viszonyítottan.

Az akkumulátorfémek olcsóbbodása tehát „kimeneti oldalon” áttételesen javította a villanyautók eladási statisztikáit, ugyanakkor a „bemeneti” oldalra is érdemes egy pillantást vetni, hiszen ami az egyik oldalon előnyt jelent, az a másikon hátrányként mutatkozhat meg – hívja fel a figyelmet írásában a Thecooldown.com.

Az elektromos autók akkumulátorainak gyártása során nagy mennyiségben szabadulnak fel a globális felmelegedésért felelős üvegházhatású gázok, és bár a belső égésű motorral szerelt társához képest egy villanyautó károsanyag-kibocsátása sokkal kisebb, ennek a mennyiségnek a harmada az életciklusa legelején, azaz a gyártáskor szabadul fel.

A lítium bányászata óhatatlanul környezetszennyezéssel jár.

Fotó: Shutterstock

Az előállításukhoz használt ásványi anyagok, köztük a lítium bányászata hagyományosan olyan piszkos energiaforrásokhoz kapcsolódik, mint az olaj és a gáz.

A lítium bányászata ráadásul begyógyíthatatlan tájsebeket ejt, a kinyeréséhez rengeteg vizet használnak fel

és a kitermelése nagy légszennyezéssel jár. A mérnökök azonban egyre tisztább, környezetbarátabb módszereket fejlesztenek ki, ebben a már említett Tesla is élen jár.

A cég Texas államban építi fel első lítiumfeldolgozóját, amely 2025-től már évi egymillió villanyautó előállításához szükséges akkumulátorfémmel látja el a vállalatot. Más kérdés, hogy a feldolgozandó alapanyagot honnan szerzi be a Tesla, erről Elon Musk alapító vezérigazgató nem nyilatkozott.