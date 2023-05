Francia atomvétón csúszhat el az uniós megújuló cél

Franciaország vezeti azt a koalíciót, mely megfúrhatja az Európai Unió megújuló energiával kapcsolatos célkitűzéseiről szóló megállapodást, miután Párizs ismételten szeretne kedvezőbb elbánást kicsikarni az országot árammal ellátó atomenergiának.

Fotó: AFP

Az EU 27 tagállama szerdán már az egyezség küszöbén állt, melynek értelmében 2030-ra az elektromosság 42,5 százalékát megújuló forrásokból biztosították volna, ám az áramtermelés többségét nukleáris reaktorokkal biztosító Franciaország az utolsó pillanatban megmakacsolta magát. Az Európai Parlament által korábban jóváhagyott szöveggel

az Párizs problémája, hogy az alacsony karbonkibocsátású, atomenergiával termelt hidrogént nem számolhatja el a célok teljesítése érdekében.

A Financial Timesnak egy francia diplomata elmondta, hogy szerint a nukleáris eredetű elektromosságnak és a megújuló forrásokból származónak lehetségesnek kellene lennie együttélnie.

Párizs döntése mindenesetre eléggé hasonló a belsőégésű motorral szerelt autók 2035 utáni betiltását az utolsó pillanatban megvétózó német lépéshez. Azt a patthelyzetet végül hetekig tartó alkudozás után sikerült feloldani, melynek keretében engedélyezték a karbonsemleges e-üzemanyaggal működő belső égésű motoros autókat. Több más tagállam szerint a zöld törvénykezéssel kapcsolatos utolsó pillanatban érkező vétók a közösség két legnagyobb tagállamától veszélyes precedenst teremtenek és veszélybe sodorják az 1990-hez képest 2030-ra 55 százalékos kibocsátáscsökkentést célzó terveket.

A két legnagyobb tagállam húzódozása azért is kellemetlen, mert azok szeretnék magukat mint vezető feltüntetni ezekben a kérdésekben. Ugyanakkor az Európai Bizottság továbbra is ambíciózus célokat tűz ki a megújuló energia terén, már csak az orosz energiahordozók drasztikusan csökkenő szerepe miatt is.

Ugyanakkor a francia atomlobbi nem érhet senkit váratlanul, hiszen Párizs többször rámutatott, hogy a közösség szabályai lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy szabadon döntsenek energiaforrásaikról.

A francia atomflottának köszönhetően az ország karbonkibocsátása már most is jóval alacsonyabb, mint sok szomszédjáé, noha a megújuló célokon a franciák eddig elhasaltak.

Párizzsal tartott a direktíva megvétózásában hat további ország is, köztük Magyarország, Csehország vagy Bulgária is szerdán. Azonban az olyan atomellenes kormányok, mint a német vagy az osztrák hevesen ellenzi, hogy a nukleáris energiát tisztaként ismerjék el. Párizs a héten 14, atomenergiát használó ország minisztereit hívta össze, valamint a gyűlésre meghívták Kadri Simson energiaügyi biztost is. A gyűlésről kiadott közlemény szerint a miniszterek elmondták, hogy céljuk az európai együttműködés erősítése az atomenergia terén. Simson pedig azt közölte, hogy Brüsszel szeretne semleges maradni a kérdésben.