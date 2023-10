A ciszjordániai szállodák mintegy 90 százaléka üresen áll – mondta a Reutersnek az Arab Szállodaszövetség vezetője, Elias al-Arja. Hozzátette: a hotelek a múlt hetet azzal töltötték, hogy segítettek a turisták menekülésében. Az iparág más szereplői is hasonlóra panaszkodnak: az egyik vezető izraeli szállodalánc, az Isrotel szerint a legtöbb épülete üresen áll, sőt: néhányat ideiglenesen be is kellett zárnia.

Tel-Aviv az egyik legnépszerűbb célpontnak számít, de a háború miatt elkerülik az országot a turisták.

Fotó: Artur Widak / NurPhoto / AFP

Az InterContinental Hotels szintén közölte, hogy két létesítményét zárta be. Jeruzsálem és Betlehem történelmi nevezetességei, valamint Tel-Aviv homokos strandjai vonzották a turistákat.

Idén az év első kilenc hónapjában mintegy hárommillióan látogattak el a közel-keleti országba,

ebből 800 ezren az Egyesült Államokból érkeztek, ami megközelíti a koronavírus-járvány előtti szintet.

Az elkövetkező hónapok az év legforgalmasabb hónapjainak számítanak az Egyesült Államokból és Európából érkező keresztény zarándokok miatt, azonban a konfliktus eszkalálódása miatt a tengerjáró hajók elkerülik a zsidó állam partjait, a nagy légitársaságok pedig leállították az országba tartó járataikat, miközben az utazásszervező cégek is törölték az útjaikat.

Például az ausztrál Intrepid Travel az év végéig, míg az amerikai Odysseys Unlimited márciusig függesztette fel az izraeli utakat. A légitársaságok is kerülik a háborúban álló országot: többek között az Air France, a Lufthansa, a Wizz Air, a Rynair, valamint az amerikai United Airlines és a Delta Air Lines törölték ideiglenesen a Tel-Avivba induló közvetlen járataikat.

A Kína és Izrael közötti légi forgalom egyedüli üzemeltetője, a Hainan Airlines is felfüggesztette a Sanghaj és Tel-Aviv között közlekedő járatát, továbbá így tett a hongkongi Cathay Pacific, amely Hongkong és Tel-Aviv között szállította az utasokat. A külföldi látogatók elvándorlása nagy csapás a pandémiából lábadozó turisztikai iparnak,

az ágazat a GDP 2,8 százalékát és a teljes foglalkoztatás mintegy 3,5 százalékát adja.

Egy szuveníreket áruló betlehemi árus szerint a járvány után elkezdtek vissztérni a turisták, de most halott az ágazat. Az sem világos, hogy mikor térhetnek vissza a külföldi látogatók. A támadás kiterjedtsége és hevessége miatt Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bosszút ígért, valamint a politikus közölte: hosszú háborúra számít. Ha az izraeli hadsereg behatol a Gáza-övezetbe, akkor valóban hosszú, véres harcok jöhetnek, így a turizmus agóniája is tovább fog tartani.